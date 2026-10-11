 Facturile la energie s-ar putea scumpi cu 20% în această iarnă! Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei pentru românii vulnerabili
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Facturile la energie s-ar putea scumpi cu 20% în această iarnă! Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei pentru românii vulnerabili

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Românii ar putea plăti mai mult pentru energia electrică în această iarnă, însă scumpirile estimate ar fi mai mici decât cele vehiculate în ultimele luni. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat la ce majorări ar trebui să se aștepte consumatorii și a vorbit despre posibilitatea creșterii ajutorului financiar acordat persoanelor vulnerabile. În același timp, situația de la centrala nucleară de la Cernavodă rămâne incertă, iar repornirea reactoarelor nu este așteptată în următoarele zece zile.

Cât vor crește prețurile la energie
Cât vor crește prețurile la energie Foto: arhiva Click!

Potrivit lui Cristian Bușoi, prețurile la electricitate ar urma să crească față de anul 2025, însă majorările nu ar trebui să ajungă la 50%, așa cum s-a vehiculat. Oficialul a precizat că Ministerul Energiei urmărește evoluția pieței și că estimările actuale indică scumpiri moderate, de aproximativ 20%.

„Față de anul 2025, este de așteptat să avem creșteri ale prețului la electricitate. Nu vor atinge în niciun scenariu situația din 2022”, a declarat Cristian Bușoi, duminică, la Antena 3 CNN.

Secretarul de stat a respins scenariile care indicau o majorare de 50% și a explicat că prognozele cele mai precise depind de datele comerciale pe care le dețin furnizorii de energie.

„În România se vorbea de creșteri de 50%. Nu există niciun motiv să se întâmple asta și monitorizăm cu atenție piața. Vorbim de creșteri moderate, în jurul a 20% în acest moment, ca prognoză. E un lucru la care trebuie să ne așteptăm”, a mai spus oficialul.

Aceste procente reprezintă estimări, nu o majorare generală deja stabilită pentru toate facturile. Evoluția prețurilor va depinde și de condițiile de pe piața energetică.

Ajutorul de 50 de lei pentru persoanele vulnerabile ar putea fi majorat

O altă veste importantă îi vizează pe românii cu venituri reduse, care beneficiază de sprijin pentru plata energiei. Cristian Bușoi a declarat că ajutorul actual, în valoare de 50 de lei, ar putea fi majorat dacă evoluția prețurilor va impune o asemenea măsură.

„La un moment dat se poate crește acel ajutor, care astăzi este de 50 de lei, pentru persoanele vulnerabile, dacă lucrurile într-adevăr necesită această creștere”, a explicat secretarul de stat.

Totuși, o eventuală majorare nu este deocamdată o măsură confirmată. Bușoi a precizat că decizia privind noi forme de sprijin va reveni viitorului Guvern, care urmează să fie instalat.

Autoritățile discută și cu reprezentanții industriei, întrucât scumpirea energiei poate afecta costurile de producție, puterea de cumpărare și inflația. În cazul consumatorilor industriali, bugetul statului nu permite, potrivit oficialului, preluarea unei părți din majorarea facturilor.

Când ar putea fi repornite reactoarele de la Cernavodă

Situația de la centrala nucleară de la Cernavodă reprezintă un alt factor important pentru sistemul energetic. Potrivit lui Cristian Bușoi, oprirea reactoarelor 1 și 2 este prelungită din cauza condițiilor care trebuie îndeplinite pentru funcționarea în siguranță.

Oficialul a subliniat că măsurile luate nu indică un risc de incident sau de accident, ci urmăresc respectarea regulilor stricte de securitate nucleară.

„Încă stăm în situația de a prelungi închiderea Cernavodă 1 și 2. E foarte important să înțelegem că nu e niciun risc de incident sau de accident. Sunt doar măsuri de punere în siguranță, iar securitatea nucleară are reguli foarte, foarte stricte”, a explicat Bușoi.

Acesta a precizat că nivelul apei din apropierea centralei se află la un minim istoric. Deși în următoarele zile ar putea fi înregistrată o ușoară creștere, aceasta nu ar fi suficientă pentru repornirea în siguranță a reactoarelor.

„Probabil că în următoarele 10 zile, cu siguranță, nu”, a declarat secretarul de stat, referindu-se la momentul repornirii.

Cele două reactoare furnizează împreună aproximativ 1.300 de megawați în bandă, iar revenirea lor în funcțiune ar putea reduce nevoia României de a importa energie în anumite intervale, în special seara.

Ce pot face românii pentru a reduce consumul

Cristian Bușoi a mai precizat că România beneficiază de avantajul de a fi o țară producătoare de energie, iar cantitățile de gaze naturale sunt contractate și se află deja în depozite.

În privința facturilor la electricitate, oficialul a recomandat reducerea consumului acolo unde este posibil și mutarea unor activități din orele de vârf în intervalele în care sistemul energetic este mai puțin solicitat.

Astfel, deși estimările actuale indică posibile scumpiri de aproximativ 20%, amploarea efectelor asupra consumatorilor va depinde de evoluția pieței și de eventualele măsuri pe care autoritățile le vor adopta.

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