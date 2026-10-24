 Ora de iarnă 2026. Cum se dau ceasurile în noaptea de 24 spre 25 octombrie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ora de iarnă 2026. Cum se dau ceasurile în noaptea de 24 spre 25 octombrie

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026.

România trece la ora de iarnă în acest weekend
România trece la ora de iarnă în acest weekend Foto: Shutterstock

Modificarea ne aduce o oră în plus de somn și o zi de duminică neobișnuit de lungă, de 25 de ore, dar vine la pachet și cu o schimbare vizibilă a ritmului zilnic: dacă diminețile vor fi mai luminoase, serile se vor așterne mult mai repede, iar întunericul va cuprinde orașele chiar de la primele ore ale după-amiezii.

Se dau ceasurile înapoi cu o oră

Mecanismul de schimbare a orei este programat pentru ultima duminică a lunii octombrie, la ora 4:00 dimineața. În acel moment, acele ceasornicului vor fi date înapoi cu 60 de minute, până la ora 3:00, ceea ce înseamnă că intervalul orar 3:00 - 4:00 se va repeta pe parcursul nopții.

În epoca tehnologiei digitale, majoritatea dispozitivelor inteligente – de la telefoane mobile, tablete și smartwatch-uri până la computere și televizoare conectate la rețea – vor efectua actualizarea în mod automat, dacă au activată funcția de sincronizare prin fusul orar al rețelei.

Atenția trebuie îndreptată însă către aparatele clasice: ceasurile de mână mecanice sau pe baterie, ceasurile de perete, bordul autoturismelor mai vechi și electrocasnicele din bucătărie (cum ar fi cuptorul electric sau cuptorul cu microunde) necesită ajustare manuală pentru a preveni decalajele de program la început de săptămână.

Impactul asupra organismului: melatonina, oboseala temporară și ritmul circadian

Trecerea la ora de iarnă schimbă modul în care receptorii biologici percep lumina naturală, influențând direct ritmul circadian, adică mecanismul intern care reglează ciclul somn-veghe. Chiar dacă populația primește teoretic o oră în plus de somn, adaptarea internă nu este întotdeauna automată, potrivit Pro Tv.

Specialiștii atrag atenția că modificarea poate crea o stare tranzitorie de oboseală, somnolență pe parcursul prânzului și dificultăți de concentrare la locul de muncă sau la școală, organismul având nevoie de câteva zile pentru a se recalibra.

Lumina matinală ajută la trezirea creierului și sincronizarea sistemului nervos, în vreme ce întunericul lăsat mult mai rapid la orele după-amiezii stimulează secreția timpurie de melatonină – hormonul care induce starea de somn.

Pentru cei care își încheie activitatea profesională sau cursurile școlare după ora 17:00, deplasările spre casă se vor desfășura complet la lumina felinarelor, senzația de zi scurtată accentuându-se continuu până la solstițiul de iarnă din luna decembrie.

La ce ne ajută ora de iarnă

Tradiția schimbării sezoniere a orei a apărut din motive pur economice. Sistemul a fost utilizat oficial pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, în anul 1916, de Germania și Austro-Ungaria, principalul scop fiind economisirea cărbunelui și a energiei electrice pentru nevoile frontului.

România a experimentat sistemul pentru prima dată în anul 1917, adoptându-l în regim oficial și continuu începând din 1932, deși a trecut prin perioade de suspendare de-a lungul deceniilor.

În prezent, sistemul este reglementat unitar pe teritoriul Uniunii Europene printr-o directivă aplicată încă din 2001, menită să asigure funcționarea uniformă a transporturilor și comunicațiilor internaționale. Deși ideea de bază a fost maximizarea utilizării luminii solare în lunile calde și revenirea la ora naturală iarna, eficiența energetică reală a acestui mecanism rămâne un subiect intens dezbătut pe plan european.

Ghid de cumpărături

horoscop octombrie webp
Două zodii care vor avea parte de o lună extraordinară de la 1 noiembrie. Noroc în dragoste, bani și oportunități neașteptate Horoscop
cabral
#Vocea Romaniei
VideoCabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui” PrimeTime
image
Cea mai longevivă stewardesă din lume se pensionează după 63 de ani de zbor adevarul.ro
image
De ce a ajuns un apartament în Cluj să coste cât patru din Vrancea? „Degeaba e altundeva mai ieftin dacă nu aș vrea să locuiesc acolo” adevarul.ro

Parteneri

image
Viorel Păunescu a murit la 91 de ani! Boala de care suferea fostul președinte de la Steaua www.fanatik.ro
image
Ora de iarnă 2026. La noapte, schimbăm ora: cum setăm ceasurile observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Gigi Becali a dat ture pe motocicletă în curtea bisericii din Pipera. Imaginile virale au ajuns pe internet www.gandul.ro
image
Fiul Mădălinei Apostol, acuzații grave după moartea mamei sale. Tony susține că mai multe bunuri de valoare au dispărut și le cere celor implicați să le înapoieze www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
De unde vin veniturile uriaşe ale lui Emil Boc. Salariul de primar reprezintă doar una dintre sursele declarate playtech.ro
image
Cum a fost convins fostul jucător de la Rapid să semneze cu FCSB: „Gigi Becali m-a sunat de 7 ori” www.fanatik.ro
image
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
groapa in asfalt jpg
A căzut într-o groapă și a ajuns la spital, dar s-a ales și cu o amendă! Ce a revoltat-o pe o femeie din Italia Internațional
Banane jpg
De ce ar trebui să speli bananele înainte de a le mânca Fapt divers
image png
Manuscrisul pierdut al lui Schrödinger, descoperit după 80 de ani. Ce dezvăluie despre unul dintre cele mai mari mistere ale fizicii cuantice Fapt divers
gard lemn istock jpg
Metoda simplă care te ajută să cureți gardurile de lemn rapid și ușor. Așa vei scăpa de algele verzi Fapt divers
hipertensiune jpg
Leguma recomandată de medicii nutriționiști împotriva hipertensiunii arteriale. Este ieftină și se găsește în toate piețele Fapt divers
copii rapiti jpg
Doi români, acuzați că ar fi răpit gemenii menajerei lor din Italia și i-au obligat să cerșească și să fure în București Actualitate
calorifer jpg
Bucureșteni fără căldură până la sfârșitul lunii. Ce zone sunt afectate de lucrările Termoenergetica Național
navă jpg
Atac cu dronă în Marea Neagră! O navă cu 10 ucraineni la bord s-a scufundat Actualitate
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net