Lapte de bou, rețeta tradițională pe care puțini și-o mai amintesc. În ciuda numelui, nu conține ingrediente de origine animală

Bucătăria românească ascunde numeroase rețete vechi, transmise din generație în generație, care astăzi au ajuns să fie cunoscute de tot mai puțini oameni. Printre acestea se numără și laptele de bou, un preparat tradițional al cărui nume poate stârni mirarea celor care îl aud pentru prima dată. În varianta pregătită cu apă, rețeta nu conține nici lapte, nici alte ingrediente de origine animală.

Lapte de bou, rețeta tradițională pe care puțini și-o mai amintesc Foto: Shutterstock

Consistent și ușor de pregătit, acest fel de mâncare era potrivit mai ales pentru perioadele de post, când oamenii căutau soluții hrănitoare din puține ingrediente. Preparatul se servea, în mod tradițional, alături de mămăligă și putea fi adaptat în funcție de obiceiurile culinare ale fiecărei regiuni. Deși astăzi nu se mai regăsește frecvent pe mesele românilor, laptele de bou rămâne o mărturie a ingeniozității culinare de odinioară.

Rețeta de lapte de bou

Pentru a pregăti această mâncare tradițională este nevoie de doar câteva ingrediente. În varianta cu apă, semințele de dovleac decojite sunt prăjite, măcinate fin și apoi amestecate cu lichidul fierbinte, până când compoziția capătă o consistență groasă. La final se adaugă puțină sare, iar preparatul se mai lasă pe foc câteva minute.

Ingrediente necesare:

4 căni de semințe de dovleac decojite;

1 litru de apă;

sare, după gust.

Mod de preparare:

Mai întâi, semințele de dovleac se prăjesc la cuptor, având grijă să nu se ardă. După ce s-au răcit puțin, se macină cât mai fin, până când se obține o pulbere asemănătoare făinii. Acest pas este important pentru ca amestecul să devină omogen și să nu rămână bucăți mari de semințe în compoziție.

Separat, apa se pune la fiert. Când începe să clocotească, se adaugă treptat semințele măcinate, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Compoziția se ține la foc mic, iar amestecarea trebuie continuată până când preparatul se îngroașă.

Se adaugă sare după gust și se mai lasă pe foc aproximativ 10 minute, amestecând permanent pentru ca mâncarea să nu se lipească de vas sau să se afume.

Laptele de bou se servește cald, alături de mămăligă tare, răcită și tăiată în felii. Bucățile de mămăligă pot fi introduse direct în preparat, după obiceiul tradițional, potrivit rețeteunica.ro.

Originea preparatului cu nume neobișnuit

Laptele de bou este un preparat tradițional românesc, cunoscut în mai multe zone ale țării, unde rețeta a fost adaptată în funcție de ingredientele disponibile și de obiceiurile locale. Deși originea sa este asociată în unele surse cu Maramureșul, există și variante documentate în alte regiuni, inclusiv în zona Sibiului.

Ingredientul de bază al uneia dintre cele mai cunoscute rețete este reprezentat de semințele de dovleac, care se prăjesc și se macină înainte de a fi amestecate cu apă sau lapte. Varianta cu apă poate fi consumată și în perioadele de post, deoarece nu conține ingrediente de origine animală.

În funcție de regiune, denumirea de lapte de bou poate desemna și alte preparate. În unele gospodării, rețeta era pregătită cu prune uscate sau magiun amestecat cu apă, uneori servit alături de pâine. Aceste diferențe ilustrează diversitatea bucătăriei tradiționale românești și modul în care rețetele vechi au fost transmise și adaptate de la o generație la alta.