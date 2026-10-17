 Pizza Burgers, rețeta rapidă și ieftină care cucerește toată familia. Gata în doar 30 de minute
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Pizza Burgers, rețeta rapidă și ieftină care cucerește toată familia. Gata în doar 30 de minute

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Dacă îți plac pizza și burgerii, această rețetă combină perfect cele două preparate într-o variantă simplă și gustoasă. 

Pizza Burgers, rețeta rapidă și ieftină care cucerește toată familia
Pizza Burgers, rețeta rapidă și ieftină care cucerește toată familia Foto: Taste of home

Pizza Burgers sunt preparați pe jumătăți de brioșe englezești crocante, peste care se adaugă un amestec aromat de carne tocată, sos de roșii și mozzarella topită.  

Ingredientele necesare pentru Pizza Burgers

Potrivit Pinch of Yum, preparatul este apreciat pentru faptul că se face rapid, nu necesită ingrediente complicate și poate fi personalizat cu toppingurile preferate. În plus, legumele congelate reduc timpul petrecut în bucătărie, iar întregul preparat poate fi gata în aproximativ 30 de minute.

Pentru 6 porții ai nevoie de:

  • 1 linguriță ulei de măsline
  • 500 g carne tocată de vită și porc sau alt tip de carne preferat
  • 1/2 lingură condiment italian
  • aproximativ 700 g sos marinara sau sos de roșii
  • 3/4 cană amestec congelat de ardei și ceapă
  • 12 felii mozzarella
  • 6 brioșe englezești
  • 12 felii pepperoni (opțional)

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și taie brioșele în jumătate. Pune-le la cuptor pentru aproximativ cinci minute, până devin ușor crocante.

Într-o tigaie încălzește uleiul și călește amestecul de ardei și ceapă timp de câteva minute. Adaugă carnea tocată și gătește până când se rumenește complet. Îndepărtează excesul de grăsime, apoi adaugă sosul marinara și condimentul italian.

Lasă compoziția să fiarbă la foc mic aproximativ șase minute, până când se îngroașă ușor. Distribuie amestecul peste fiecare jumătate de brioșă, adaugă mozzarella și, dacă dorești, bucățele de pepperoni.

Coace totul timp de 8-10 minute, până când brânza este complet topită și începe să se rumenească la suprafață.

Cu ce pot fi serviți

Pizza Burgers merg foarte bine alături de cartofi copți, cartofi dulci la cuptor, salată Caesar sau o salată de paste. Sunt potriviți atât pentru mesele în familie, cât și pentru gustările copiilor sau pentru un prânz rapid în timpul săptămânii. De asemenea, compoziția de carne poate fi păstrată la congelator până la trei luni. De asemenea, burgerii pot fi congelați înainte de coacere și preparați direct din congelator atunci când ai nevoie de o masă rapidă.

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