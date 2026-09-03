A apărut numărul de septembrie al revistei Click!Sănătate!

Găseşte numărul de septembrie al revistei Click!Sănătate la chioşcurile de difuzare a presei şi la magazinele Inmedio din mall-uri.

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Citeşte în numărul de septembrie care sunt analizele şi testele imagistice recomandate pentru depistarea cancerului şi ce beneficii ai dacă urmezi cură cu struguri.

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Ce mai poţi citi în numărul de septembrie al revistei Click!Sănătate!

Interviu: Dr. Cătălin Lulciuc: „Viitorul terapiei durerii va fi orientat tot mai mult către tratamente personalizate“

Dosar: Analize şi investigaţii imagistice pentru diagnosticarea cancerului

Angina: când durerea în piept poate fi un semnal de alarmă

Cum susţii capacitatea pulmonară pentru a respira mai bine

Guta nu afectează doar articulaţiile

Hipertensiune de halat alb? Aşa poate fi controlată!

Semne ale diabetului care apar pe piele

Hemocultura depistează infecţiile în sânge

Cura cu struguri scade colesterolul

Nucşoara, condimentul medicament

Spilcuţa are efecte analgezice

Uleiul de cocos, remediu natural pentru constipaţie

Coada-racului susţine sănătatea digestivă

Ceaiul de goji, aliatul imunităţii

Plante benefice pentru pancreas

Alimente care menţin vederea sănătoasă

Cum congelezi corect legumele şi fructele

Ce să mănânci când ai poftă de „ceva“

Medicamente care pot afecta viaţa sexuală

Soluţii pentru a reduce greţurile din sarcină

Noul an şcolar începe acasă: cum gestionăm emoţiile din septembrie

Cum ni se modifică picioarele pe măsură ce îmbătrânim

Oţetul de mere, util pentru piele şi păr

Ghid de îmblânzire a singurătăţii

Aşa ţii furnicile la distanţă!