A apărut numărul de septembrie al revistei Click!Sănătate!
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Citeşte în numărul de septembrie care sunt analizele şi testele imagistice recomandate pentru depistarea cancerului şi ce beneficii ai dacă urmezi cură cu struguri.
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Ce mai poţi citi în numărul de septembrie al revistei Click!Sănătate!
Interviu: Dr. Cătălin Lulciuc: „Viitorul terapiei durerii va fi orientat tot mai mult către tratamente personalizate“
Dosar: Analize şi investigaţii imagistice pentru diagnosticarea cancerului
Angina: când durerea în piept poate fi un semnal de alarmă
Cum susţii capacitatea pulmonară pentru a respira mai bine
Guta nu afectează doar articulaţiile
Hipertensiune de halat alb? Aşa poate fi controlată!
Semne ale diabetului care apar pe piele
Hemocultura depistează infecţiile în sânge
Cura cu struguri scade colesterolul
Nucşoara, condimentul medicament
Spilcuţa are efecte analgezice
Uleiul de cocos, remediu natural pentru constipaţie
Coada-racului susţine sănătatea digestivă
Ceaiul de goji, aliatul imunităţii
Plante benefice pentru pancreas
Alimente care menţin vederea sănătoasă
Cum congelezi corect legumele şi fructele
Ce să mănânci când ai poftă de „ceva“
Medicamente care pot afecta viaţa sexuală
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Noul an şcolar începe acasă: cum gestionăm emoţiile din septembrie
Cum ni se modifică picioarele pe măsură ce îmbătrânim
Oţetul de mere, util pentru piele şi păr
Ghid de îmblânzire a singurătăţii
Aşa ţii furnicile la distanţă!