Studiu: O baie fierbinte reduce tensiunea mai mult decât 30 de minute de exerciții fizice

Într-un studiu publicat în revista științifică European Journal of Applied Physiology, cercetătorii au dezvăluit că o baie fierbinte de 30 de minute poate provoca modificări importante la nivelul vaselor de sânge aflate sub piele, depășind, din anumite puncte de vedere, efectele exercițiilor fizice de intensitate moderată.

Foto: Shutterstock

Mai mult, scufundarea în apă fierbinte a redus tensiunea arterială a participanților într-o măsură mai mare decât 30 de minute de pedalat la intensitate moderată.

Este important de precizat că experimentul a fost unul de mici dimensiuni și că cercetării nu sugerează să renunți la exercițiile fizice în favoarea băilor fierbinți.

Totuși, dacă nu poți face mișcare din diverse motive, scufundarea în apă fierbinte sau alte forme de așa-numită terapie termică pasivă ar putea reprezenta o modalitate importantă de a obține o parte dintre beneficiile pentru sănătate oferite de activitatea fizică.

Cum influențează apa fierbinte sănătatea vaselor de sânge

„Antrenamentul fizic este o metodă bine cunoscută de îmbunătățire a sănătății vasculare, inclusiv prin stimularea funcției endoteliale, creșterea elasticității arterelor și îmbunătățirea capacității de răspuns a vaselor mici de sânge”, explică cercetătorii într-un nou studiu, coordonat de Kristanti Wigati, fiziolog specializat în exerciții fizice la Universitatea din Australia de Vest.

„Cu toate acestea, estimările globale recente arată că aproximativ 31% dintre adulții din întreaga lume nu respectă recomandările privind activitatea fizică. Acest lucru evidențiază necesitatea explorării unor intervenții complementare sau alternative pentru persoanele care întâmpină dificultăți în practicarea regulată a exercițiilor fizice.”

La fel ca exercițiile fizice, scufundarea în apă fierbinte determină creșterea fluxului sanguin și a forțelor de frecare exercitate de sânge asupra pereților interiori ai vaselor sanguine. Aceste modificări stimulează mecanisme de adaptare care contribuie la îmbunătățirea funcției vasculare.

Cercetările anterioare, realizate pe adulți tineri și sănătoși, au arătat că băile fierbinți repetate pot îmbunătăți funcționarea vaselor de sânge, pot reduce rigiditatea arterială și pot favoriza dilatarea vaselor prin intermediul oxidului nitric.

„Aceste descoperiri sugerează că scufundarea în apă fierbinte poate acționa ca un stimul vascular asemănător exercițiilor fizice. Totuși, lipsesc dovezile privind efectele asupra persoanelor mai în vârstă, care prezintă factori de risc cardiovascular și care nu pot practica exerciții fizice convenționale”, precizează autorii studiului.

Cum s-a desfășurat experimentul

Pentru a completa aceste informații, cercetătorii au recrutat 25 de adulți cu vârste cuprinse între 45 și 70 de ani, supraponderali sau cu obezitate. Vârsta medie a participanților a fost de 59 de ani.

În cadrul experimentului, fiecare participant a trecut prin două intervenții diferite, efectuate într-o ordine aleatorie și separate de un interval de cel puțin 72 de ore.

Baie fierbinte: participanții au stat timp de 30 de minute în apă cu temperatura constantă de 40°C, scufundați până la nivelul pieptului.

Exerciții fizice: participanții au pedalat timp de 30 de minute pe o bicicletă staționară, la o intensitate moderată, corespunzătoare unui nivel de 60–70% din frecvența cardiacă maximă.

Pe parcursul testelor, cercetătorii au monitorizat ritmul cardiac, tensiunea arterială medie și temperatura internă a corpului.

De asemenea, au analizat vasele foarte mici de sânge de la nivelul pielii participanților, folosind o tehnică neinvazivă numită tomografie în coerență optică.

Această metodă le-a permis să observe modificările circulației sanguine la nivelul microvaselor.

Baia fierbinte a avut efecte mai puternice asupra circulației sanguine

Rezultatele au arătat că, în comparație cu exercițiile fizice, scufundarea în apă fierbinte a produs creșteri semnificativ mai mari ale:

Diametrului vaselor de sânge

Fluxului sanguin

Vitezei de circulație a sângelui

Densității microvaselor în care putea fi detectat fluxul sanguin

Aceste modificări au putut fi observate și în imaginile obținute prin tomografie în coerență optică la nivelul antebrațelor participanților. După baia fierbinte, imaginile au evidențiat o activitate circulatorie mai intensă în rețeaua vaselor mici de sânge.

„Aceste răspunsuri microvasculare pronunțate au fost însoțite de o creștere mai mare a temperaturii interne a corpului și de reduceri mai importante ale tensiunii arteriale sistolice și diastolice după scufundarea în apă fierbinte. În schimb, exercițiile fizice de intensitate moderată au determinat o creștere mai accentuată a ritmului cardiac”, explică cercetătorii.

„Privite în ansamblu, aceste rezultate sugerează că răspunsurile microvasculare mai puternice observate după scufundarea în apă fierbinte reflectă, cel mai probabil, efectele combinate ale încălzirii directe a pielii și ale solicitării termice mai mari la care este supus întregul organism prin încălzire pasivă.”

De ce poate scădea tensiunea arterială după o baie fierbinte

Potrivit cercetătorilor, scufundarea în apă fierbinte favorizează dilatarea vaselor de sânge, proces cunoscut sub numele de vasodilatație.

Acest mecanism ajută organismul să elimine excesul de căldură, prin redistribuirea unei cantități mai mari de sânge către piele.

Pe măsură ce vasele sanguine se dilată, rezistența la circulația sângelui poate scădea, ceea ce contribuie la reducerea tensiunii arteriale.

Deși rezultatele sugerează că băile fierbinți ar putea reprezenta o metodă complementară promițătoare pentru stimularea funcției vasculare, cercetătorii subliniază că există încă numeroase aspecte care trebuie investigate.

O limitare importantă a studiului este faptul că cele două intervenții au avut aceeași durată, de 30 de minute, dar nu au produs același nivel de solicitare termică asupra organismului.

O baie fierbinte nu poate să înlocuiască exercițiile fizice

Autorii studiului avertizează că rezultatele nu trebuie interpretate ca o dovadă că băile fierbinți sunt, în sine, superioare exercițiilor fizice de intensitate moderată.

„Prin urmare, rezultatele actuale nu ar trebui interpretate ca indicând faptul că scufundarea în apă fierbinte este în mod intrinsec superioară exercițiilor fizice de intensitate moderată. Mai degrabă, ele reflectă solicitarea termică mai mare produsă de baia fierbinte, care a generat stimuli vasculari importanți, determinați de forțele exercitate de fluxul sanguin asupra pereților vaselor, în absența contracțiilor musculare active”, explică specialiștii.

Această observație ar putea fi deosebit de relevantă pentru persoanele care, din motive medicale, nu pot practica regulat exerciții fizice.

În astfel de situații, scufundarea în apă fierbinte ar putea deveni o strategie complementară sau alternativă pentru stimularea unor răspunsuri vasculare benefice.

Totuși, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă aceste efecte imediate se traduc și în beneficii cardiovasculare pe termen lung.

Concluzia cercetătorilor: O baie fierbinte de 30 de minute poate produce modificări favorabile ale circulației sanguine și poate reduce temporar tensiunea arterială mai mult decât o sesiune de pedalat la intensitate moderată, în condițiile experimentului. Cu toate acestea, băile fierbinți nu înlocuiesc beneficiile complexe ale activității fizice regulate.

Studiul a fost publicat în revista științifică European Journal of Applied Physiology. Dacă ai tensiune arterială scăzută, afecțiuni cardiovasculare sau predispoziție la amețeli și leșin, discută cu medicul înainte de a încerca băi foarte fierbinți și prelungite. Apa la 40°C poate provoca scăderea excesivă a tensiunii arteriale, supraîncălzire sau deshidratare la unele persoane.

Sursa: Science Alert