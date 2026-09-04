Sucurile îndulcite, asociate cu un risc mai mare de cancer gastric: „Există mai multe efecte”

Consumul regulat de băuturi îndulcite cu zahăr ar putea fi asociat cu un risc semnificativ mai mare de apariție a cancerului gastric, potrivit unui studiu recent realizat de cercetători de la Massachusetts General Hospital și Harvard Medical School.

Sucuri îndulcite Foto: Shutterstock

Oamenii de știință au analizat datele medicale și informațiile privind stilul de viață a peste 112.000 de adulți din Statele Unite. Rezultatele au indicat o asociere importantă între consumul frecvent de băuturi cu zahăr și apariția cancerului de stomac.

Riscul, de peste două ori mai mare

Potrivit cercetării, persoanele care consumau zilnic cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr aveau un risc de 2,45 ori mai mare de a dezvolta cancer gastric comparativ cu cele care consumau astfel de băuturi cel mult o dată pe lună.

Rezultatele au fost publicate în luna august în revista Gastro Hep Advances. Cercetătorii au observat, de asemenea, că asocierea dintre consumul de băuturi îndulcite și cancerul gastric a fost deosebit de evidentă în rândul femeilor participante la studiu.

Este important de precizat că cercetarea indică o asociere, nu demonstrează că băuturile cu zahăr provoacă în mod direct cancerul gastric.

Ce băuturi au fost incluse în analiză

În categoria băuturilor îndulcite cu zahăr intră produse precum sucurile carbogazoase, băuturile energizante și anumite sucuri de fructe cărora li s-a adăugat zahăr.

Cercetătorii au făcut însă o distincție importantă: sucurile proaspete 100% din fructe nu au fost incluse în această categorie.

Datele din Statele Unite arată cât de răspândit este consumul acestor produse. Peste 60% dintre americanii cu vârsta de cel puțin 18 ani declară că beau zilnic cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr. Și în cazul copiilor, consumul este ridicat.

De ce ar putea exista această legătură

Specialiștii încearcă încă să înțeleagă mecanismele prin care un consum ridicat de zahăr ar putea fi asociat cu anumite tipuri de cancer.

Dr. Manish Shah, profesor de medicină și oncologie gastrointestinală la Weill Cornell Medicine și New York-Presbyterian, care nu a participat la cercetare, a descris rezultatele drept „remarcabile”, în cazul în care acestea vor fi confirmate.

Medicul a explicat că există tot mai multe cercetări privind posibilele efecte ale fructozei și ale altor zaharuri adăugate asupra organismului. Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că fructoza ar putea modifica microbiomul intestinal, ceea ce ar putea avea consecințe asupra riscului de cancer.

Legătura cu greutatea și metabolismul

O altă posibilă explicație ține de efectele consumului frecvent de băuturi cu zahăr asupra greutății corporale și metabolismului.

Cercetări anterioare au asociat aceste băuturi cu creșterea în greutate și cu modificări metabolice, iar obezitatea a fost, la rândul ei, asociată cu un risc mai mare pentru anumite tipuri de cancer.

Cancerul gastric reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel mondial și este a patra cauză principală de deces provocat de cancer. În Statele Unite, peste 30.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu această boală, iar mai mult de 10.000 de oameni mor din cauza ei.

Studiul recent nu a identificat însă aceeași asociere între consumul mai mare de băuturi îndulcite artificial și incidența cancerului gastric.