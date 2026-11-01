Heidi Klum a șocat din nou de Halloween! Cum s-a costumat în acest an

Heidi Klum și-a demonstrat încă o dată imaginația ieșită din comun, cu ocazia celei de-a 25-a ediții a celebrei sale petreceri de Halloween. Supermodelul a ales pentru evenimentul din New York un costum extrem de realist și înfricoșător: o mână umană secționată, cu tendoane și ligamente vizibile. Transformarea a fost atât de spectaculoasă, încât vedeta a devenit aproape de nerecunoscut.

Heidi Klum s-a transformat într-o mână umană însângerată, cu tendoane la vedere Foto: Heidi Klum/FB

Heidi Klum a demonstrat încă o dată că merită titlul de regină a Halloweenului. Cu ocazia celei de-a 25-a ediții a celebrei sale petreceri, organizate la New York, pe 31 octombrie, supermodelul a ales o transformare care i-a lăsat pe invitați fără cuvinte. În vârstă de 53 de ani, vedeta s-a costumat într-o mână umană secționată, cu tendoane și ligamente la vedere.

Heidi Klum și-a prezentat costumul din 2026 într-un videoclip publicat pe Instagram. La început, imaginile surprind o mână care se apropie de cameră, însă, în scurt timp, întreaga înfățișare a vedetei se transformă într-o reprezentare grotescă a unei mâini umane. Doar ochii și gura îi mai puteau fi văzute.

Costumul a fost completat de unghii lungi, roșii, dar și de replici ale inelelor de logodnă și de nuntă ale modelului.

„VORBEȘTE CU MÂNA #HeidiHalloween 2026, AM ÎNCEPUT!”, a scris aceasta în descrierea videoclipului.

Cum i-a venit ideea costumului inedit

Heidi Klum a povestit pentru revista PEOPLE cum a ajuns la această idee neobișnuită. Inspirația a pornit chiar de la propria mână, pe care a privit-o și s-a întrebat dacă ar putea să-și ascundă întregul corp într-o astfel de formă.

„Mă uitam la mâna mea și mă gândeam: «Hmm... oare aș putea să încap într-o mână?»”, a povestit supermodelul.

Aceasta a explicat că a început să privească degetele ca pe niște posibile picioare, în timp ce brațele sale ar fi putut deveni alte degete. Ulterior, i-a prezentat conceptul artistului specializat în machiaj și efecte speciale Mike Marino.

La început, acesta nu a fost convins de propunere, deoarece realizarea unei asemenea transformări presupunea multe dificultăți. În cele din urmă, costumul a prins contur după patru luni de muncă, ideea fiind analizată și dezvoltată timp de aproximativ un an.

Heidi Klum a sosit la petrecere însoțită de mai multe persoane îmbrăcate în costume de protecție pătate cu sânge, care au completat apariția sa înfricoșătoare.

Heidi Klum păstrează toate costumele purtate de Halloween

De-a lungul anilor, supermodelul a devenit celebru pentru transformările spectaculoase pe care le pregătește cu ocazia Halloweenului. Întrebată ce se întâmplă cu ținutele după petreceri, vedeta a dezvăluit că le păstrează pe toate, în loc să le arunce.

„Încă am toate costumele. Am văzut zilele trecute ceva în care oamenii spuneau că toate ajung la gunoi, dar nu este așa. După ce ies din ele, nu sunt complet distruse, așa că sunt depozitate și păstrate în cutii”, a explicat Heidi Klum.

Aceasta a mai precizat că își concepe singură ideile pentru costume, chiar dacă realizarea lor presupune colaborarea cu o echipă de specialiști.

Vedeta începuse să-și provoace fanii încă din 24 octombrie, când a publicat pe Instagram o fotografie cu un element de proteză, însoțită de întrebarea: „Care credeți că va fi costumul meu?”. Tot atunci, a distribuit și un videoclip în care apărea într-un magazin cu mii de materiale textile, răsfoind țesăturile.