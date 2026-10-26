 Cum arată astăzi celebra clădire „fier de călcat” din New York, după 7 ani de renovări. Prețurile apartamentelor sunt uriașe
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Cum arată astăzi celebra clădire „fier de călcat” din New York, după 7 ani de renovări. Prețurile apartamentelor sunt uriașe

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Una dintre cele mai spectaculoase clădiri din New York își dezvăluie din nou arhitectura, după aproape șapte ani în care fațada a fost ascunsă în spatele schelelor. Celebrul Flatiron Building trece printr-un amplu proces de modernizare, care îi schimbă radical destinația. Fostul sediu de birouri, cu o istorie de peste un secol, va găzdui zeci de apartamente exclusiviste, destinate cumpărătorilor cu bugete impresionante.

Celebrul „fier de călcat” din New York, transformat într-un imobil de lux
Celebrul „fier de călcat” din New York, transformat într-un imobil de lux Foto: Pexels

Fotografiile realizate duminică, 25 octombrie 2026, surprind imobilul după îndepărtarea schelelor și redau detaliile arhitecturale care l-au transformat într-un simbol al metropolei americane. Potrivit BBC, proiectul rezidențial include 36 de locuințe, iar cea mai scumpă dintre acestea este evaluată la 58,5 milioane de dolari.

Amplasată la intersecția dintre Broadway și Fifth Avenue, în apropiere de Madison Square Park, clădirea atrage atenția prin forma sa triunghiulară, care amintește de un fier de călcat. Această asemănare i-a adus numele sub care este cunoscută în întreaga lume: Flatiron Building.

Povestea clădirii care a devenit un simbol al New Yorkului

Imobilul a fost proiectat de arhitectul Daniel Burnham și a fost finalizat în 1902, într-o perioadă în care orașul american începea să se dezvolte pe verticală. Realizată pe o structură de oțel, construcția a reprezentat o performanță arhitecturală pentru începutul secolului XX.

Aspectul său neobișnuit este rezultatul amplasării pe un teren îngust, cu o geometrie asemănătoare unei pene. Clădirea se termină într-un vârf ascuțit, în timp ce celelalte laturi urmăresc traseul străzilor din jur.

De-a lungul deceniilor, Flatiron Building a devenit un reper al arhitecturii americane și una dintre atracțiile fotografiate frecvent de turiști. Tocmai această valoare istorică a făcut ca lucrările recente să urmărească păstrarea elementelor originale, în ciuda schimbărilor majore pregătite la interior.

Transformarea clădirii a presupus intervenții importante atât asupra exteriorului, cât și asupra spațiilor interioare. Schelele au început să fie montate în 2019, în perioada în care imobilul a rămas fără ultimii chiriași de birouri. Planul de amenajare a unor locuințe de lux a fost relansat de actualul grup de proprietari în 2023.

Restaurarea fațadei a necesitat o muncă migăloasă, menită să conserve caracterul istoric al construcției. Mii de ornamente din teracotă au fost reparate sau refăcute, iar peste 1.000 de ferestre au fost înlocuite.

Specialiștii au urmărit să păstreze cât mai fidel aspectul original al imobilului și detaliile decorative specifice stilului Beaux-Arts. Odată cu dispariția schelelor, fațada poate fi admirată din nou în întregime, după ani în care o mare parte din frumusețea sa a rămas ascunsă.

Cât costă apartamentele din celebrul imobil

Dincolo de restaurarea exterioară, cea mai mare schimbare este reprezentată de noua funcție a clădirii. Flatiron Building va găzdui 36 de reședințe private, amenajate pentru segmentul de lux al pieței imobiliare din New York.

Prețurile pornesc de la aproximativ 11 milioane de dolari pentru locuințele cu trei dormitoare. La polul opus se află un apartament cu cinci dormitoare, care ocupă un etaj întreg și dispune de balcon. Pentru această proprietate, prețul solicitat ajunge la 58,5 milioane de dolari.

Arhitectura neconvențională a imobilului a reprezentat o provocare și în amenajarea interioarelor. Forma triunghiulară limitează spațiul disponibil în anumite zone, iar în partea cea mai îngustă lățimea ajunge la aproximativ 1,8 metri. Pentru a valorifica fiecare suprafață, proiectanții au fost nevoiți să adapteze compartimentarea la geometria particulară a clădirii.

Locuințele sunt amenajate cu finisaje premium, ferestre ample și spații deschise. În anumite zone, elemente ale structurii originale din oțel au fost păstrate la vedere și integrate în designul modern.

Viitorii proprietari nu vor beneficia doar de apartamente cu prețuri de ordinul milioanelor de dolari. Proiectul include și facilități comune menite să transforme clădirea într-un complex rezidențial exclusivist.

Printre acestea se numără o piscină interioară de aproximativ 18 metri, o sală de biliard, un salon de pian și un centru dedicat relaxării și stării de bine.

Prin aceste amenajări, vechea clădire de birouri este adaptată cerințelor actuale ale pieței imobiliare de lux, fără să renunțe la elementele arhitecturale care au consacrat-o. Potrivit informațiilor publicate de BBC, lucrările la apartamente și la facilitățile comune urmau să fie finalizate la începutul anului 2027.

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