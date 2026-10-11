Mia Goth divorțează de Shia LaBeouf! Ce a cerut actrița în instanță în privința fiicei lor de patru ani

După ani de despărțiri și împăcări, relația dintre Mia Goth și Shia LaBeouf pare să fi ajuns la final. Actrița a depus actele de divorț și a solicitat custodia principală a fiicei lor, Isabel, în vârstă de patru ani. Decizia marchează o nouă etapă în viața celor doi actori, care au avut o relație presărată cu numeroase momente dificile.

Mia Goth divorțează de actorul Shia LaBeouf Foto: arhiva Click!

Mia Goth, în vârstă de 32 de ani, a apelat la instanța din Los Angeles pentru a pune capăt oficial căsniciei cu Shia LaBeouf. În documentele depuse, actrița a invocat diferențe ireconciliabile și a indicat data de 28 iulie 2025 drept momentul separării.

Pe lângă desfacerea căsătoriei, Mia Goth a solicitat custodia legală și fizică principală a fiicei sale, Isabel. Dacă cererea va fi aprobată, actrița va avea responsabilitatea principală pentru creșterea copilului și pentru deciziile importante din viața acestuia.

Totodată, Mia a cerut ca niciunul dintre foștii parteneri să nu fie obligat să îi plătească celuilalt pensie alimentară. Acestea sunt solicitările formulate de actriță, urmând ca instanța să stabilească modul în care vor fi reglementate aspectele legate de divorț și de responsabilitățile parentale.

Despărțirea nu ar fi fost una recentă. Cei doi ar fi trăit separat de mai bine de un an, iar Shia LaBeouf s-ar fi mutat din Los Angeles în New Orleans.

Shia LaBeouf a recunoscut că a făcut greșeli în căsnicie

În trecut, actorul a vorbit despre dificultățile din viața personală și despre greșelile pe care consideră că le-a făcut în timpul mariajului. Mărturisirea sa a oferit o perspectivă asupra problemelor cu care s-a confruntat cuplul.

„Am greșit mult în căsnicia mea și a trebuit să îmi asum pe deplin acest lucru”, a declarat anterior Shia LaBeouf într-un interviu acordat în cursul acestui an, reflectând asupra dificultăților din viața sa personală.

Mia Goth și Shia LaBeouf s-au cunoscut în 2012, pe platourile de filmare ale producției „Nymphomaniac: Vol. II”, regizată de Lars von Trier. Patru ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit în Las Vegas, în cadrul unei ceremonii neconvenționale.

În 2018, actorii s-au separat, însă ulterior și-au reluat relația. Povestea lor a continuat cu perioade de apropiere și distanțare, iar în 2022 au devenit părinții unei fetițe, Isabel.

Deși venirea pe lume a copilului a reprezentat un moment important pentru familie, relația celor doi nu a rezistat în timp. După o nouă perioadă de separare, Mia Goth a făcut pasul către divorț, iar acum viitorul responsabilităților parentale urmează să fie clarificat.

Cu ce se ocupă cei doi actori

În ciuda schimbărilor din viața personală, atât Mia Goth, cât și Shia LaBeouf continuă să fie implicați în industria cinematografică. Mia Goth și-a consolidat notorietatea internațională prin rolurile din filmele horror „X”, „Pearl” și „MaXXXine”, dar și prin apariția în noua ecranizare „Frankenstein”.

La rândul său, Shia LaBeouf continuă să lucreze în cinematografia independentă. În ultimii ani, actorul a fost însă în atenția publicului și din cauza controverselor și a problemelor juridice care i-au marcat viața personală.

Deocamdată, cererile depuse de Mia Goth reprezintă un pas în procesul de divorț, iar deciziile definitive privind custodia fiicei lor urmează să fie stabilite de instanță.