 A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc
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A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc

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Doina Caramzulescu, cunoscută de generații întregi drept „Doamna Radio Vacanța”, s-a stins din viață la 79 de ani. Jurnalista a fost una dintre vocile care au contribuit la începuturile celebrului post estival de la Mamaia și a rămas legată de acesta timp de decenii.

S-a stins din viață Doina Caramzulescu, supranumită „Doamna Radio Vacanța”
S-a stins din viață Doina Caramzulescu, supranumită „Doamna Radio Vacanța” Foto: Facebook

Doina Caramzulescu a absolvit Facultatea de Limbi Străine și a intrat în radio la vârsta de 22 de ani. A lucrat inițial la Redacția emisiunilor politice pentru străinătate, însă destinul avea să o ducă pe litoral. Radio Vacanța a apărut ca proiect estival al Radioului România, iar primele emisii experimentale au fost transmise în 1966. În scurt timp, postul avea să devină extrem de popular în rândul turiștilor.

Când a ajuns pentru prima dată la Mamaia, directorul Corneliu Leu i-a propus să rămână până la finalul sezonului.

Eu atâta am așteptat. Mă simțeam foarte bine aici. Era altă atmosferă. În țara asta comunistă, la mare, aveai sentimentul că respiri alt aer. Oamenii puteau să vorbească mai liber. Începusem chiar să visăm la posibilitatea unor excursii în Occident. Magazinele aveau marfă mai multă ca înainte și găseam chiar mărfuri occidentale”, își amintea jurnalista.

Radio Vacanța, un fenomen în perioada comunistă

Lansat oficial în 1967, postul transmitea în cinci limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă și italiană. Formula era una aparte pentru Europa de Sud-Est, iar Radio Vacanța a devenit rapid un reper pentru turiștii veniți pe litoral.

Din echipa postului au făcut parte numeroase nume importante ale radioului românesc, iar Doina Caramzulescu s-a remarcat prin emisiunile în limba engleză.

Împreună cu Paul Grigoriu, jurnalista a realizat și programe speciale de duminică. Cei doi au fost implicați inclusiv în emisiunea care a lansat, în 1976, concursurile cu premii ale postului. Înainte de radio, Doina Caramzulescu visa la o carieră în actorie. A povestit că pasiunea pentru oratorie a apărut încă din adolescență, după ce a recitat „Scrisoarea a III-a” de Mihai Eminescu.

Se pare că am citit-o atât de bine, cu atâta suflet, cu atâta pathos, încât toată clasa a tăcut din gură. Și atunci mi-a venit mie ideea să mă fac actriță. Bine că nu m-am făcut, că nu aș fi avut talent. Am dat la teatru și am căzut cu surle și trâmbițe și sunt fericită că am căzut... Am făcut eu socoteala ce știu să fac și am dat la engleză. Eu sunt convinsă că există un destin pentru fiecare, cu bune și cu rele, și că ceea ce ne este dat, asta aveam!”, spunea Doina Caramzulescu.

„Era o fericire să mă apropii de microfon”

Pentru jurnalistă, Radio Vacanța a însemnat mai mult decât un loc de muncă. A devenit o parte importantă din viața sa și o legătură specială cu publicul.

Nu știu, pentru mine era o fericire să mă apropii de microfon, în primul rând pentru că eram fericită că pot să vorbesc la microfon. Și încercam întotdeauna să găsesc un cuvânt frumos pentru toată lumea.

Mai mult decât atât, mi-a plăcut atât de mult Radio Vacanța, încât nu m-am limitat numai la emisiunile în limba engleză, m-am implicat în tot ce mă puteam implica. Iar faptul că veneau oameni, veneau fetițe de liceu și-mi cereau autografe, pentru mine era o bucurie nemaipomenită. Asta reprezenta adevărata satisfacție. Radio Vacanța era unic, transmitea în cinci limbi străine”, mărturisea Doina Caramzulescu.

Dacă în anii '70 Radio Vacanța era asociat cu muzica străină și libertatea de exprimare, situația s-a schimbat în deceniul următor. În anii '80, postul a fost supus unor restricții tot mai severe.

Muzica românească trebuia să ocupe o mare parte din program, iar jurnaliștii s-au confruntat cu numeroase interdicții și presiuni politice. La un moment dat, s-a pus chiar problema reducerii drastice a programului estival.

În ciuda acestor schimbări, Radio Vacanța a rămas un loc aparte pentru cei care își petreceau vacanțele pe litoral. Printre amintirile memorabile se numără și momentele în care copiii pierduți pe plajă erau aduși la sediul postului, iar părinții erau anunțați prin intermediul radioului.

Mamaia a rămas „a doua casă”

Doina Caramzulescu a continuat să fie vocea Radio Vacanța până în 1995. A organizat spectacole în aer liber și a rămas profund legată de Mamaia, pe care a considerat-o, de-a lungul timpului, „a doua casă”.

Prin vocea sa, profesionalismul și apropierea de public, Doina Caramzulescu a contribuit la identitatea Radio Vacanța și la transformarea sa într-unul dintre cele mai iubite posturi estivale din România.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru radioul românesc și pentru generațiile care au asociat vacanțele la mare cu vocea inconfundabilă a „Doamnei Radio Vacanța”.

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