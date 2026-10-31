 Fiica Maiei Morgenstern, copleșită de răutățile din online. Cabiria: „Mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc”
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Fiica Maiei Morgenstern, copleșită de răutățile din online. Cabiria: „Mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc”

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Cabiria Morgenstern traversează o perioadă în care bucuria de a fi mamă este umbrită de comentariile răutăcioase din mediul online. Tânăra actriță a vorbit deschis despre atacurile la care a fost supusă din cauza relației sale și a mărturisit că vorbele străinilor au afectat-o mai mult decât și-ar fi imaginat. Fiica Maiei Morgenstern a explicat cât de greu îi este să ignore criticile și să se bucure în liniște de primii ani din viața copilului său.

Fiica Maiei Morgenstern nu mai suportă valul de critici
Fiica Maiei Morgenstern nu mai suportă valul de critici Foto: Facebook

Cabiria Morgenstern a devenit mamă anul trecut, când a adus pe lume un băiețel. Ulterior, atenția publicului s-a îndreptat și asupra partenerului său, Adrian Ciobanu, actor în vârstă de 63 de ani. La momentul respectiv, Cabiria avea 26 de ani, iar diferența de vârstă de 37 de ani dintre cei doi a generat numeroase reacții.

Unii internauți au criticat relația, alții au comentat aspectul fizic al tinerei, în timp ce alții au făcut referire la faptul că Maia Morgenstern are un ginere de vârsta ei. Toate aceste reacții au transformat viața personală a Cabiriei într-un subiect intens dezbătut, iar actrița recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să facă față valului de ostilitate.

Cabiria Morgenstern, afectată de comentariile răutăcioase

Tânăra spune că o doare agresivitatea celor care aleg să o judece fără să o cunoască. În loc să se concentreze exclusiv asupra copilului și asupra experiențelor din primii ani de maternitate, trebuie să gestioneze și reacțiile negative din mediul virtual.

„E mai greu decât mi-aș dori să recunosc. Sinceră să fiu, constat că e atât de ușor să ne ascundem în spatele unui cont pe o rețea de socializare, încât ajungem să uităm că de cealaltă parte sunt tot… oameni. Și eu sunt un om, și pe mine mă doare.

Și eu mi-aș dori să mă pot bucura de liniștea primilor ani de viață ai copilului meu, să mă concentrez asupra micilor descoperiri de zi cu zi și asupra dificultăților aferente lor. Și e greu. Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea, ostilitatea. M-ar răni venind de la oricine, dar faptul că vin de la străini mă lasă confuză… De ce mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc? Eu trăiesc ceva foarte frumos și natural, cu ce îi deranjez pe ei?”, a spus tânăra actriță pentru Cancan.

Cum a fost recuperarea după naștere

Pe lângă criticile primite, Cabiria Morgenstern a avut de înfruntat și dificultățile perioadei de după naștere. Actrița a povestit că recuperarea a fost una complicată și de durată, iar schimbările fizice și psihologice au reprezentat o adevărată provocare.

„După naștere a fost greu. Cutremurător de greu. Mă bucur că mi-a fost adresată această întrebare, căci mi se pare că discuția despre starea mamelor post partum este foarte neglijată în România. Fie că vorbim despre o naștere naturală sau o cezariană, recuperarea este o etapă foarte dificilă și foarte lungă în viața unei mame. Nu consider că recuperarea este un proces finalizat nici măcar în acest moment.

Am început să implementez abia de curând anumite schimbări care să mă ajute să mă apropii de forma de dinainte de sarcină, acceptând totuși faptul că eu nu voi mai avea niciodată corpul acela. Sunt niște praguri ce trebuie trecute pe rând, în primul rând din punct de vedere psihologic, așadar consider că sunt încă în proces de recuperare și că, din fericire, merge foarte bine”, a mai declarat tânăra.

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