 O femeie a dezvăluit obiceiul bizar al iubitului ei. Bărbatul dispare de acasă câteva zile în fiecare lună, fără nicio explicație
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O femeie a dezvăluit obiceiul bizar al iubitului ei. Bărbatul dispare de acasă câteva zile în fiecare lună, fără nicio explicație

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O femeie a povestit pe Reddit despre un obicei neobișnuit al iubitului ei, alături de care se află într-o relație aparent stabilă. Aceasta susține că partenerul ei dispare periodic de acasă, fără să îi spună unde pleacă sau cât timp va lipsi.

O femeie a dezvăluit obiceiul bizar al iubitului ei
O femeie a dezvăluit obiceiul bizar al iubitului ei Foto: Magnific.com

„Îmi spune că nu ar pleca niciodată intenționat fără să mă anunțe”

Cei doi sunt împreună de un an și jumătate, însă relația lor se confruntă cu probleme de comunicare. Potrivit femeii, în fiecare lună, iubitul ei lipsește câteva zile, fără să îi ofere vreo explicație înainte de plecare.

„Întotdeauna se întoarce și îmi spune că nu ar pleca niciodată intenționat fără să mă anunțe. Dar, chiar și așa, mă doare de fiecare dată”, a scris ea.

Deși încearcă să îl contacteze atât prin apeluri telefonice, cât și prin intermediul rețelelor de socializare, femeia spune că nu primește niciun răspuns. În schimb, atunci când se întoarce acasă, bărbatul încearcă să compenseze absența prin gesturi frumoase și atenție. Acesta invocă, de fiecare dată, diferite motive pentru disparițiile sale, precum probleme de sănătate, situații neprevăzute la locul de muncă sau lipsa semnalului.

„Petrecem mult timp împreună, mă răsfață, mă ajută în casă. Pare că vrea să repare totul”, a explicat ea.

Problemele din relație nu sunt doar legate de disparițiile misterioase

Cu toate acestea, femeia recunoaște că stresul acumulat în perioadele în care iubitul ei dispare nu trece odată cu întoarcerea acestuia, iar sentimentul de nesiguranță continuă să existe.

Situația este cu atât mai complicată cu cât au apărut și probleme financiare. Tânăra susține că, în ultimele luni, a fost nevoită să acopere inclusiv partea partenerului său de chirie, întrucât acesta nu și-ar fi achitat contribuția. Deși bărbatul i-a promis că îi va restitui banii, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, invocând diverse motive administrative.

Ce au spus utilizatorii Reddit despre comportamentul bărbatului

Povestea a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar cei mai mulți utilizatori au considerat comportamentul bărbatului un semnal de alarmă. Unii au sugerat că acesta ar putea avea o altă relație, în timp ce alții au atras atenția că lipsa comunicării reprezintă, în sine, o problemă serioasă.

„Este o decență minimă să-i spui partenerului tău că nu poți fi contactat”, a comentat un utilizator.

În ciuda reacțiilor primite, femeia spune că nu vrea să tragă concluzii pripite și că încă își iubește partenerul. Totuși, recunoaște că nu poate evita gândurile legate de motivele reale ale absențelor sale.

„Nu vreau să presupun ce e mai rău, dar nu pot să spun că nu m-am gândit la asta”, a mărturisit ea.

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