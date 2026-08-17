Tavi Clonda, amendat în Italia. Avertisment pentru șoferii români: „Parcă stau la pândă”

Tavi Clonda le-a transmis un avertisment românilor care aleg Italia ca destinație de vacanță și i-a sfătuit să fie foarte atenți atunci când își lasă mașinile parcate. Artistul a avut parte de o experiență neplăcută chiar în prima zi în care a ajuns în Italia împreună cu familia, când a fost amendat pentru că nu a găsit un loc de parcare regulamentar.

Italia a devenit în ultimii ani un loc important pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi și-au achiziționat o proprietate în zona Abruzzo, pe care au planuri să o transforme într-o pensiune, astfel că petrec tot mai mult timp acolo și îmbină perioadele de relaxare cu lucrările la noua lor proprietate. În timpul șederii, cei doi obișnuiesc să le povestească urmăritorilor despre experiențele pe care le au, iar de această dată Tavi Clonda a vorbit despre o situație care i-a dat bătăi de cap.

Tavi Clonda, amendat după ce a parcat neregulamentar

Artistul a explicat că găsirea unui loc de parcare poate fi o adevărată provocare în anumite zone din Italia. Potrivit acestuia, locurile disponibile sunt puține, iar șoferii care parchează neregulamentar riscă să fie sancționați rapid. Tavi Clonda spune că a încercat să explice polițiștilor că intenționează să mute mașina, însă nu găsise un alt loc disponibil.

„Cel mai enervant lucru aici: cu poliția. Nu sunt locuri de parcare și dau amenzi. Ne-am luat și noi deja una. Sper să fie doar una la parcări. Am vorbit cu ei și le-am zis că o las aici un minut și că o mut, dar nu am unde, că e plin. Nu ai unde să parchezi în Italia.

Sunt foarte puține locuri de parcare. Și la noi e aceeași problemă, dar aici parcă stau la pândă. Vin din 15 în 15 minute. Și e foarte dubios (…) Dau amenzi încontinuu și pândesc aici. Asta e problema și dacă se eliberează un loc, în cinci secunde e ocupat. Și nu e așa trafic, dar nu sunt locuri de parcare”, a spus Tavi Clonda, în mediul online.

„Locurile albe sunt fără plată, locurile albastre sunt cu plată”

Ulterior, acesta le-a recomandat românilor care merg în Italia să verifice cu atenție marcajele și să plătească parcarea atunci când este necesar. Artistul a explicat și diferența dintre principalele tipuri de locuri de parcare întâlnite acolo: cele marcate cu alb sunt, în general, gratuite, în timp ce locurile albastre sunt cu plată.

„Parcați regulamentar și plătiți parcarea. Eu am plătit parcarea de fiecare dată, dar o dată am lăsat-o…, chiar în prima zi când am venit. Nu era loc de parcare și mi-a dat amendă. 30 de euro, ceva de genul. Era 46 de euro, dar plătești 30 în cinci zile (…) Ideea este că trebuie avut grijă. Locurile albe sunt fără plată, locurile albastre sunt cu plată”, a mai spus Tavi Clonda.

Cum au petrecut Gabriela Cristea și Tavi Clonda de Sfânta Maria

Gabriela Cristea și soțul ei continuă să descopere locurile spectaculoase din Italia, iar Sicilia pare să fi fost una dintre destinațiile care i-au impresionat cel mai mult. Cei doi au avut ocazia să petreacă Sfânta Maria în inima Siciliei, în Centro Storico din Milazzo, unde au descoperit atmosfera specifică unei sărbători italiene, cu străzi aglomerate, mese pline și oameni care s-au bucurat împreună de această zi.

Fosta prezentatoare de televiziune le-a povestit urmăritorilor că experiența din Sicilia a ajutat-o să înțeleagă și mai bine legătura dintre italieni și gastronomie. Pentru localnici, mâncarea nu înseamnă doar preparatele puse pe masă, ci reprezintă un prilej de a petrece timp alături de familie și prieteni, în jurul unor mese lungi, cu ingrediente simple și gustoase.

„Am sărbătorit Sfânta Maria în Centro Storico din Milazzo, exact așa cum știu sicilienii să sărbătorească: străzi pline de oameni, mese pline de bunătăți și o atmosferă care te face să vrei să mai stai… măcar până la desert. Și cred că în Sicilia am înțeles cel mai bine de ce bucătăria italiană a ajuns în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Aici mâncarea nu este doar despre ce ai în farfurie. Este despre familie, despre prieteni, despre mesele lungi, despre ingrediente simple și bune și despre bucuria de a sta împreună.

Numai că există și o mică «problemă»: dacă nu ți-ai făcut rezervare, mai ales într-o seară de sărbătoare, ai toate șansele să admiri mâncarea… de la mesele altora. Noi am colindat, am filmat, am poftit și până la urmă am reușit să ne bucurăm de o seară siciliană adevărată. Sicilia are talentul ăsta: te scoate din casă pentru o plimbare și te întoarce acasă cu încă o poveste… și, aproape sigur, cu ceva bun mâncat”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Sursă video: Instagram.