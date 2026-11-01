Alimentul recomandat de cardiologi pentru o inimă sănătoasă. Poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale

Atunci când ne confruntăm cu probleme de sănătate precum hipertensiunea, este crucial să mergem cât mai rapid la medic pentru a primi un tratament care să ne ajute să ținem problema sub control. Însă, la fel de important este să avem grijă și la dietă, iar, potrivit medicilor cardiologi, un aliment anume poate fi foarte important pentru inimă.

Spanacul este recomandat de medicii cardiologi Foto: Arhivă

Hipertensiunea este o problemă care afectează nenumărați oameni, iar printre factorii de risc care favorizează apariția acestei probleme se numără și stilul de viață și o dietă nepotrivită. Din fericire, există și alimente care ne pot fi de ajutor! De exemplu, potrivit EatingWell, produsele care au un conținut ridicat de nutrienți precum potasiu, și magneziu pot fi foarte bune pentru a ține sub control hipertensiunea.

Din fericire, există un aliment anume care poate fi foarte util pentru cei care se confruntă cu problema hipertensiunii. Este vorba despre spanac, care deja este faimos pentru numeroasele avantaje pe care le poate avea pentru starea noastră generală de sănătate.

Spanacul este un aliment foarte sănătos

Spanacul are un nivel foarte scăzut de sodiu, iar atunci când este gătit, devine foarte bogat în potasiu. Mai precis, o cană de spanac gătit va conține undeva în jur de 839 de miligrame de potasiu, adică aproximativ 25% din doza zilnică recomandată.

Iar acest nutrient este foarte important pentru inimă. El are un efect direct de relaxare asupra celulelor musculare netede care căptușesc vasele de sânge, determinându-le să se relaxeze. De asemenea, potasiul ajută la eliminarea excesului de sodiu prin urină. În plus, potasiul reduce activitatea hormonilor care provoacă tensionarea vaselor de sânge.

Este recomandat de medicii cardiologi

În plus, spanacul conține și foarte mult magneziu, un alt nutrient crucial pentru o inimă sănătoasă.

O cană de spanac gătit reprezintă o sursă excelentă a acestui mineral, furnizând 157 mg de magneziu, adică aproximativ 37% din valoarea zilnică recomandată. Unele studii au arătat că dozele mari de magneziu pot contribui la o ușoară scădere a tensiunii arteriale în cazul persoanelor care suferă de hipertensiune.

Practic, acest aliment atât de banal poate avea efecte foarte importante asupra organismului nostru.