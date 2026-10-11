Anul 2100 ar putea marca sfârșitul omenirii. Cele două amenințări majore care îi pun în alertă pe experți

Cu toții ne gândim la societatea modernă ca la ceva indestructibil, dar, în realitate, există nenumărate amenințări care pot afecta profund omenirea. Iar o nouă evaluare a riscurilor globale avertizează că omenirea ar putea dispărea până în anul 2100.

Omenirea se confruntă cu mai multe amenințări Foto: Shutterstock

Omenirea se confruntă cu tot mai multe amenințări, iar unele dintre acestea pot să distrugă societatea modernă chiar până la finalul acestui secol. Printre aceste amenințări se numără utilizarea inteligenței artificiale în scopuri distructive și riscul izbucnirii unui război nuclear.

Aceste amenințări se află în fruntea unei liste de 17 astfel de riscuri majore care pot afecta profund omenirea în următorii 75 de ani. Printre acestea se mai numără și reducerea fondurilor alocate ajutorului umanitar de către ţările bogate, criza climatică şi, nu în ultimul rând, malnutriţia în rândul copiilor, potrivit The Guardian.

Amenințările care pot distruge omenirea până în 2100

În plus, aceste amenințări nu sunt deloc izolate ci, potrivit experților de la Comisia Lancet privind ameninţările globale la adresa sănătăţii în secolul XXI, pot interacționa și se vor influența reciproc. Practic, aceste amenințări trebuie abordate într-un mod integrat, dar ar putea exista soluții pentru a le preveni pe fiecare.

„Deciziile luate astăzi de lideri vor modela sănătatea şi bunăstarea generaţiei următoare”, a spus profesorul Christopher Murray, copreşedinte al comisiei şi director al Institutului pentru Metrică şi Evaluare a Sănătăţii de la Universitatea din Washington.

Amenințările pot fi prevenite

În plus, pentru a fi incluse pe listă, amenințările trebuiau să includă și o modalitate de a fi rezolvată.

„Nu pornim de la ideea de a spune: «Priviţi, vrem să vă speriem, iată câte ameninţări planează asupra umanităţii». Pornim de la premisa că, dacă eşti un factor de decizie în prezent, ​​fie la nivel multilateral global, fie la nivel naţional, acestea sunt potenţialele ameninţări cu care te-ai putea confrunta şi aceasta este amploarea impactului pe care îl poţi avea”, a spus expertul Ibrahim Abubakar.

Printre potențialele amenințări menționate de experți se numără schimbările climatice și reducerea ajutoarelor oferite țărilor care se confruntă cu diverse crize umanitare. Africa Subsahariană ar fi afectată profund de reducerea ajutorului internațional.