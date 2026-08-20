La ce temperatură trebuie să speli hainele colorate pentru a-și păstra culorile intense

Cu toții încercăm să ne menținem culorile hainelor vibrante pentru cât mai mult timp. Iar, potrivit experților, dacă vrem ca aceste culori să nu devină tot mai estompate pe măsură ce ne spălăm hainele, este important să fim atenți la temperatura apei.

Tuturor ni s-a întâmplat să observăm, de-a lungul timpului, cum una dintre bluzele noastre favorite începe să se decoloreze pe măsură ce tot este spălată. Dintr-un negru intens, ea devine gri, iar acest proces se poate observa indiferent de culoare.

Pentru a ajuta hainele să-și mențină culoarea intensă, este important să folosim o apă mai rece. Cel mai indicat este ca astfel de haine să fie spălate la o temperatură de 30-40 de grade. Pentru a ști precis cât de caldă trebuie să fie apa, trebuie să verificăm etichetele hainelor pe care le spălăm.

La ce temperatură trebuie spălate hainele colorate

La fel de important este să sortăm rufele, înainte de a le pune în mașina de spălat. Hainele albe trebuie spălate separat, la fel ca și cele foarte închise la culoare. De asemenea, hainele noi, care au culori foarte intense, pot elimina surplusul de colorant în timpul primelor spălări și pot păta haine.

În general, hainele colorate care nu sunt pătate puternic ar trebui spălate la o temperatură de 30 de grade. Acest lucru contribuie la protejarea pigmenților și, în plus, poate reduce și consumul electric al mașinii.

Culoarea intensă se va menține mai mult timp

Aceeași temperatură este optimă și pentru haine cu imprimeuri sau care au mai multe combinații de culori. Desigur, dacă hainele sunt pătate puternic, poate fi nevoie de temperatură de 40 de grade.

În ce privește hainele albe, este foarte important ca ele să fie spălate separat, întotdeauna. De asemenea, pentru a ne asigura că ele își mențin strălucirea și culoarea intensă, petele ar trebui curățate imediat, înainte de a intra adânc în țesătură.