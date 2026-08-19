 Schimbare importantă pentru toți românii. Ce se întâmplă cu cardul de sănătate începând cu 1 septembrie
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Schimbare importantă pentru toți românii. Ce se întâmplă cu cardul de sănătate începând cu 1 septembrie

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Treptat, cardul național de sănătate va fi înlocuit de cartea electronică de identitate. Acest lucru va permite autentificarea românilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În plus, din această toamnă va fi lansată și platforma „e-SănătateaMea”.

Cardurile de sănătate vor fi înlocuite treptat
Cardurile de sănătate vor fi înlocuite treptat

Despre aceste schimbări a vorbit pe larg Horațiu-Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care a și asigurat românii că vor putea continua să folosească cardurile naționale de sănătate și după începutul toamnei.

Data de 1 septembrie 2026 reprezintă momentul lansării platformei „e-SănătateaMea”, dar atât cardul național de sănătate cât și cartea electronică de identitate vor putea fi folosite concomitent pentru o anumită perioadă de timp.

Ce se va întâmpla din această toamnă

Noua carte de identitate conține și un cip cu certificat digital care permite autentificarea și semnătura electronică avansată. Practic, cu ajutorul cărții de identitate, titularul va putea fi autentificat rapid și în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul, iar noua carte electronică de identitate devine și card de sănătate. Să ne înțelegem: nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației”, a explicat Moldovan, potrivit Digi24.

Schimbarea va fi una treptată

Platforma „e-SănătateaMea” se lansează din 1 septembrie 2026 și va deveni o componentă crucială în infrastructura informatică de sănătate. Această platformă va integra dosarul electronic, prescripțiile și sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, fiind gestionată de CNAS.

Cu toate acestea, cardurile de sănătate nu vor fi anulate automat începând cu această dată. Practic, cardul va rămâne valabil până când titularului îi este emisă o carte electronică de identitate.

„Înlocuirea actualelor carduri de sănătate cu CEI nu este un proces care se va întâmpla instantaneu. Va exista o perioadă de tranziție în care ambele documente vor fi valabile, iar condițiile exacte vor fi stabilite prin reglementări ulterioare”, mai spune președintele CNAS.

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