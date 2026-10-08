 Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate
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Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate

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Transformă colțurile întunecate în oaze de verdeață! Lipsa luminii naturale nu ar trebui să te împiedice să ai o casă plină de viață, mai ales că natura îți oferă soluții.

plante baie istock jpg
plante baie istock jpg

Sunt multe plante fascinante care nu doar că supraviețuiesc în penumbră, cu chiar prosperă, transformând holurile reci, băile sau dormitoarele umbroase în spații primitoare. De exemplu, unele plante tropicale preferă să nu stea la soare, ci lângă ferestrele orientate spre nord sau în zone constant umbrite. Aceste plante de apartament nu implică automat o întreținere redusă, dar există şi unele care necesită îngrijire minimă. În cele ce urmează, găseşti sugestii privind alegerea celei mai bune plante iubitoare de semiîntuneric. Indiferent pentru care optezi, oricare dintre aceste opțiuni îți va înviora spațiul.

Ficus Benjamina adoră lumina difuză 

Printre plantele care nu se adaptează bine la soare se numără Ficus benjamina. Are o creștere rapidă şi ajunge până la un metru înălţime, cu condiţia să fie aşezată într-un ghiveci adânc, umplut cu pământ bine drenat. Ajută şi o udare generoasă, atunci când primii câțiva centimetri de pământ sunt uscați, sau de două-trei ori pe săptămână. Se descurcă bine în lumină indirectă, așa că, în loc să pui acest ficus lângă o fereastră, optează pentru un colț care primește multă lumină difuză. 

Iedera englezească se potrivește în băi și holuri

Sunt multe plante fascinante care nu doar că supraviețuiesc în penumbră, ci chiar prosperă, transformând bucătăriile, holurile reci, băile sau dormitoarele umbroase în spații primitoare. De exemplu, unele plante tropicale preferă să nu stea la soare, ci lângă ferestrele orientate spre nord sau în zone constant umbrite. Aceste plante de apartament nu implică automat o întreținere redusă, dar există şi unele care necesită îngrijire minimă. În cele ce urmează, găseşti sugestii privind alegerea celei mai bune plante iubitoare de semiîntuneric. Indiferent pentru care optezi, oricare dintre aceste opțiuni îți va înviora spațiul. Printre plantele care nu se adaptează bine la soare se numără Ficus Benjamina. Are o creștere rapidă şi ajunge până la un metru înălţime, cu condiţia să fie aşezată într-un ghiveci adânc, umplut cu pământ bine drenat. Ajută şi o udare generoasă atunci când primii câțiva centimetri de pământ sunt uscați sau de două-trei ori pe săptămână. Se descurcă bine în lumină indirectă, așa că, în loc să pui acest ficus lângă o fereastră, optează pentru un colț care primește multă lumină difuză. Iedera englezească se potrivește în băi bucătării și holuri.

Crinul Leopard trebuie udat mai rar

Dieffenbachia sau Crinul Leopard se dezvoltă bine în lumină indirectă, așa că încearcă să foloseşti o perdea ca barieră între frunzele sale luxuriante și razele uneori prea dure ale soarelui, mai ales primăvara și vara. Evită să uzi această plantă până când primii cinci centimetri de sol sunt complet uscați, apoi toarnă suficientă apă în ghiveci pentru a îmbiba solul.

Begonia se usucă în lumină directă

Această plantă de interior adoră lumina slabă. Reține că lumina directă a soarelui îi poate opări frunzele! Se dezvoltă bine în condiții de temperatura camerei în jur de 70 de grade și preferă mediile umede, în special în lunile mai reci. Udarea poate fi făcută atunci când solul este uscat sau la aproximativ o dată pe săptămână.

Stromanthe Triostar are nevoie de puțină apă

Avantajele plantei Stromanthe Triostar sunt că purifică aerul şi că este ușor de întreținut. Din păcate, este predispusă la o boală care se manifestă prin afectarea rădăcinilor, de aceea trebuie udată doar la aproximativ două săptămâni. Îți va plăcea această plantă de apartament datorită nevoilor sale minime de apă și lumină, ceea ce o face alegerea ideală pentru începătorii în cultivarea plantelor de apartament. Planteaz-o într-un recipient puțin mai mare decât ghiveciul din pepinieră pentru a permite rădăcinilor să se dezvolte neîngrădite.

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