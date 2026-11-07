 Puțini știu asta! Carnea de vită poate fi o alegere mai bună decât puiul. Ce bucăți să alegi și cum să le gătești corect
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Puțini știu asta! Carnea de vită poate fi o alegere mai bună decât puiul. Ce bucăți să alegi și cum să le gătești corect

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Deși carnea de pui este preferată de multe persoane care vor să mănânce sănătos, vita are câteva avantaje nutriționale care nu ar trebui ignorate. Bogată în fier, zinc și vitamina B12, aceasta poate contribui la buna funcționare a organismului și poate avea un conținut redus de grăsimi, dacă este aleasă corect. Specialiștii explică ce bucăți merită cumpărate și care sunt cele mai potrivite metode de preparare.

Carnea de vită poate fi o alegere mai bună decât puiul.
Carnea de vită poate fi o alegere mai bună decât puiul. Foto: arhiva

Carnea de vită nu se află întotdeauna pe lista alimentelor preferate de persoanele preocupate de sănătate. Asociată frecvent cu un aport ridicat de grăsimi și cu posibile riscuri pentru organism, aceasta este înlocuită adesea cu pieptul de pui, considerat o opțiune mai ușoară. Totuși, valoarea nutritivă a cărnii depinde în mare măsură de sortimentul ales și de felul în care ajunge în farfurie.

Vita slabă poate furniza proteine de calitate și nutrienți importanți, uneori în cantități mai mari decât carnea de pasăre. Nutriționistul Nichola Ludlam-Raine, citat de publicația Daily Mail, atrage atenția asupra beneficiilor pe care le poate avea acest aliment atunci când este inclus cu măsură într-o dietă echilibrată.

Ce nutrienți importanți găsești în carnea de vită

Unul dintre cele mai importante atuuri ale cărnii de vită este aportul de fier. Spre deosebire de fierul provenit din multe alimente vegetale, cel din carne este absorbit mai ușor de organism. Acesta contribuie la transportul oxigenului către țesuturi și la menținerea nivelului normal de energie.

O porție de 100 de grame de vită slabă preparată termic poate conține aproximativ 2,5 miligrame de fier. Prin comparație, aceeași cantitate de piept de pui furnizează în jur de un miligram.

Vita este și o sursă importantă de zinc, mineral care participă la funcționarea sistemului imunitar și la procesele de regenerare celulară. În funcție de bucata aleasă, 100 de grame pot furniza între 5 și 6 miligrame de zinc, în timp ce pieptul de pui conține aproximativ un miligram.

Un alt avantaj este vitamina B12, esențială pentru sistemul nervos și pentru formarea globulelor roșii. Carnea de vită poate conține aproximativ 2,5 micrograme la 100 de grame, comparativ cu circa 0,3 micrograme în cazul pieptului de pui.

Aceste valori arată de ce vita poate avea un rol important în alimentație. Totuși, nu trebuie ignorat faptul că și conținutul de grăsimi diferă considerabil. O bucată slabă de vită poate fi o alegere mai potrivită decât anumite preparate din pui care păstrează pielea sau conțin adaosuri de grăsime.

Cum recunoști cele mai sănătoase bucăți de vită

Dacă vrei să beneficiezi de proprietățile nutritive ale acestui tip de carne, fără să exagerezi cu grăsimile saturate, este important să știi ce să alegi de la măcelărie sau din supermarket.

Mușchiul de vită este printre variantele potrivite, datorită conținutului relativ redus de grăsime. Vrăbioara poate fi, de asemenea, o alegere bună, mai ales dacă îndepărtezi partea grasă de la exterior.

În schimb, sortimentele cu multă grăsime vizibilă sau cu aspect puternic marmorat, precum ribeye, au un aport caloric și de grăsimi saturate mai ridicat. Acestea pot fi incluse ocazional în meniu, însă nu sunt prima opțiune pentru persoanele care urmăresc să reducă aportul de grăsimi.

Atenția trebuie să se îndrepte și către carnea tocată. Este recomandat să verifici procentul de grăsime de pe ambalaj și să alegi variantele mai slabe. De exemplu, 125 de grame de carne tocată de vită cu 5% grăsime pot furniza aproximativ 170 de calorii și 2-3 grame de grăsimi saturate, înainte de adăugarea celorlalte ingrediente.

Un alt aspect important este diferența dintre carnea proaspătă și produsele procesate. Cârnații, salamul și alte mezeluri pot conține multă sare și diverși aditivi. În plus, consumul frecvent de carne procesată este asociat cu un risc crescut de cancer colorectal, motiv pentru care este recomandată limitarea acestor produse.

Greșeala pe care trebuie să o eviți atunci când gătești vita

Chiar și cea mai bună bucată de carne își poate pierde din avantajele unei preparări corecte dacă este gătită necorespunzător. Una dintre cele mai importante recomandări ale specialiștilor este evitarea arderii cărnii.

Atunci când vita este expusă la temperaturi foarte ridicate, în special direct deasupra flăcării, se pot forma amine heterociclice și hidrocarburi aromatice policiclice. Aceste substanțe sunt considerate potențial nocive, iar expunerea la ele trebuie redusă pe cât posibil.

Prepararea la cuptor este o alternativă bună, deoarece permite controlul temperaturii și al timpului de gătire. La fel de potrivită poate fi gătirea lentă, la foc mic, metodă care ajută la frăgezirea cărnii fără să fie necesară carbonizarea suprafeței.

Dacă preferi grătarul, evită flăcările directe și nu lăsa carnea să se înnegrească. De asemenea, îndepărtează grăsimea vizibilă înainte de preparare și renunță la porțiunile arse.

Nici consumul cărnii crude nu este recomandat ca metodă de păstrare a nutrienților. Aceasta poate reprezenta o sursă de bacterii și paraziți, iar prepararea termică adecvată este esențială pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare.

Câtă carne de vită este bine să mănânci într-o săptămână

Beneficiile nutritive nu înseamnă că vita trebuie consumată zilnic sau că poate înlocui toate celelalte surse de proteine. Carnea roșie trebuie integrată cu moderație într-un regim alimentar variat.

Recomandările internaționale indică limitarea consumului de carne roșie la aproximativ 350-500 de grame pe săptămână, cantitate calculată după gătire. În cazul produselor procesate, recomandarea este de a reduce consumul cât mai mult.

Pentru o alimentație echilibrată, este bine să alternezi vita cu pește, carne de pui, ouă și proteine vegetale din fasole, linte sau năut. Asocierea cărnii cu legume proaspete și garnituri bogate în fibre poate contribui, de asemenea, la obținerea unor mese mai echilibrate.

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