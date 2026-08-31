 Prăjitura lui Ion Creangă încă se face în Moldova. Secretul său și cât plătești astăzi pentru o felie
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Prăjitura lui Ion Creangă încă se face în Moldova. Secretul său și cât plătești astăzi pentru o felie

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Alivanca, celebrul desert tradițional moldovenesc evocat în scrierile lui Ion Creangă, își păstrează savoarea de odinioară și să fie pregătită după rețetele simple ale bunicilor. Făcută din ingrediente de bază precum mălai, lapte, brânză de vaci, ouă și smântână, prăjitura încă cucerește.

Alivanca, desertul din poveștile lui Ion Creangă
Alivanca, desertul din poveștile lui Ion Creangă Foto: captură Observator

O călătorie culinară în amintirile copilăriei de peste Prut și din Bucovina. Alivanca moldovenească demonstrează că ingredientele simple de la țară pot crea un desert desăvârșit, a cărui aromă a trecut testul generațiilor.

Gustul inconfundabil al copilăriei: desertul simplu descris de Ion Creangă

Poveștile lui Ion Creangă au lăsat în memoria colectivă nu doar aventurile din Humulești, ci și parfumul bucatelor autentice preparate în vatra satului.

Printre cele mai apreciate bunătăți tradiționale se numără alivanca, un preparat dulce-acrișor care trezește instant nostalgia vacanțelor petrecute la bunici.

Secretul său constă în lipsa ingredientelor sofisticate și în folosirea produselor proaspete din gospodărie.

Oamenii locului își amintesc cu drag de atmosfera din bucătăriile bunicilor, unde acest desert era copt direct pe plită sau în cuptorul cu lemne, devenind vedeta meselor de familie:

„Mirosul este exact ca pe vremea bunicii, iar gustul îl aflați imediat: dulce-acrișor, extrem de aromat și reconfortant” Mihaela Robu, bucătăreasă, potrivit Observator.

Rețeta tradițională: cum se prepară alivanca pas cu pas

Pentru a obține o alivancă pufoasă și gustoasă, gospodinele folosesc lapte dulce, ouă, brânză proaspătă de vaci, zahăr, smântână grasă și făină de porumb măcinată fin. Procesul începe prin fierberea mălaiului în lapte până când se formează o compoziție omogenă.

După ce mălaiul fiert s-a răcorit ușor, se încorporează pe rând celelalte ingrediente: ouăle bătute cu un strop de esență de vanilie și zahăr, brânza de vaci sfărâmată și o parte generoasă din smântână.

Totul se amestecă bine până la omogenizare completă și se toarnă într-o tavă unsă, care merge la cuptor pentru aproximativ 40 de minute. Imediat după coacere, prăjitura fierbinte este completată cu smântână rece și o lingură generoasă de dulceață de casă, creând un contrast perfect de arome și temperaturi.

Varianta sărată și prețul din restaurantele de profil

Deși varianta dulce cu dulceață este cea mai răspândită, rețeta permite și o reinterpretare sărată la fel de delicioasă.

În acest caz, zahărul este eliminat, brânza dulce de vaci este înlocuită cu o brânză sărată de burduf sau telemea, iar în compoziție se adaugă mărar verde tocat mărunt.

Aprecierea pentru preparatele tradiționale a adus alivanca și în meniurile restaurantelor cu specific românesc din zona Moldovei și nu numai.

Pentru cei care vor să deguste o felie fierbinte de alivancă fără să o prepare acasă, o porție servită la restaurant variază în prezent între 15 și 20 de lei.

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