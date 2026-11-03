 Nimeni nu se aștepta la acest rezultat! Ce echipă a ajuns prima la reunirea de la Asia Express. „Cred că a răsturnat toate așteptările”
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Nimeni nu se aștepta la acest rezultat! Ce echipă a ajuns prima la reunirea de la Asia Express. „Cred că a răsturnat toate așteptările”

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Răsturnare neașteptată de situație în competiția Asia Express - Drumul Mătăsii! Deși se așteptau să ocupe ultimul loc, Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au reușit să ajungă primele la reunirea echipelor. Performanța le-a adus 1.000 de puncte și a schimbat complet calculele concurentelor.

Nimeni nu se aștepta la acest rezultat!
Nimeni nu se aștepta la acest rezultat! Foto: Colaj

Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu, surpriza clasamentului de la Asia Express

Competiția Asia Express - Drumul Mătăsii a venit cu o surpriză pentru concurente, după ce acestea au aflat că nu doar rezultatele probelor contează în clasamentul final. Ordinea în care echipele reușesc să se reunească este, la rândul ei, un criteriu important, care poate aduce puncte suplimentare.

Irina Fodor le-a explicat concurentelor că momentul reunirii influențează punctajul obținut, iar vestea a schimbat imediat perspectiva asupra rezultatelor. Prezentatoarea le-a cerut apoi papirusul pentru a anunța ordinea în care au ajuns echipele.

„Ordinea în care v-ați reunit, care contează și ea la punctele aduse de ștampile. Așa că, eu zic să-mi dați papirusul!”, a anunțat prezentatoarea.

Loredana Chivu era convinsă că echipa sa va ocupa ultimul loc

Înainte de dezvăluirea clasamentului, Loredana Chivu nu avea prea mari speranțe în privința rezultatului. Concurenta era sigură că ea și Ana-Maria Mocanu se vor afla la coada clasamentului, fără să bănuiască surpriza care urma să fie anunțată.

Noi suntem pe ultimul loc, după estimările mele”, a spus Loredana.

Nici celelalte participante nu se așteptau ca cele două să fie în frunte. Oana era convinsă că Mirela Vaida reușise să ajungă prima la punctul de reunire și și-a exprimat surprinderea în fața rezultatului.

„Eu eram foarte sigură că Mirela a ajuns prima”, a mărturisit Oana.

Irina Fodor a făcut anunțul: Ana și Loredana au ajuns primele la reunire

Momentul decisiv a venit atunci când Irina Fodor a dezvăluit numele echipei care a reușit să se reunească prima. Spre surprinderea tuturor, Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au ocupat prima poziție, fără să fi obținut vreun avantaj în urma jocurilor.

Fără niciun avantaj acordat de jocuri, prima echipă care s-a reunit a fost cea formată din Ana și Loredana!”, a anunțat Irina Fodor.

Rezultatul a stârnit reacții printre concurente. Valerie Lungu a făcut o remarcă referitoare la prestația Loredanei Chivu în timpul misiunilor, subliniind cât de neașteptată era reușita echipei.

Ținând cont că Loredana a dat-o-n bară la toate misiunile”, a spus Valerie Lungu.

Pentru Ana-Maria Mocanu, vestea a fost cu atât mai satisfăcătoare cu cât nu anticipase deloc o asemenea clasare. Concurenta a evidențiat diferența dintre poziția de la care credea că pornește și rezultatul final.

„Din locul patru am reușit să ajung locul unu”, a spus ea.

Mirela Vaida a recunoscut că rezultatul a răsturnat toate pronosticurile

Și Mirela Vaida a fost surprinsă de clasamentul anunțat de Irina Fodor. Concurenta a recunoscut că Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au reușit să contrazică toate așteptările și să obțină un rezultat la care puțini se gândeau.

„Cred că a răsturnat toate așteptările”, a spus concurenta.

La rândul ei, Loredana Chivu a considerat că reușita i se datorează în totalitate colegei sale de echipă.

Total meritul ei”, a reacționat Loredana Chivu.

1.000 de puncte pentru echipa care nu se aștepta să fie pe primul loc

Prin faptul că au ajuns primele la reunirea echipelor, Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au obținut 1.000 de puncte. Rezultatul a reprezentat una dintre surprizele momentului în competiția Asia Express - Drumul Mătăsii, mai ales că cele două concurente se pregăteau sufletește pentru o clasare pe ultimul loc.

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