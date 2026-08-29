 Dieta care poate scădea colesterolul în doar o lună. Ce alimente recomandă experții
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Dieta care poate scădea colesterolul în doar o lună. Ce alimente recomandă experții

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Colesterolul crescut este un pericol tăcut ce afectează milioane de oameni la nivel global. Astfel, crește și riscul unui atac de cord, atac vascular cerebral și poate provoca demență. În acest context, experții spun ce dietă ar fi cea mai potrivită și care sunt alimentele de care aveți nevoie pentru a putea scădea semnificativ valorile.

Dieta care scade colesterolul.
Dieta care scade colesterolul. Foto: Shutterstock

Milioane de persoane iau statine pentru a putea scade colesterolul „rău”, însă medicamentul nu este lipsit de efecte secundare. Astfel, experții vin cu o variantă mai sigură, și anume cu o dietă. De ce alimente ai nevoie pentru a-ți ține valorile colesterolului sub control.

Dieta care scade colesterolul în doar o lună

Deși statinele sunt eficiente, ele nu sunt suficiente. Pot provoca reacții adverse, precum dureri musculare, probleme digestive și dureri de cap. Mulți dintre cei care iau acest medicament nu reușesc să atingă un nivel al colesterolului nici după doi ani.

Astfel, experții spun că, pe lângă medicație, oamenii ar trebui să se bazeze și pe o dietă potrivită. Dieta „Portofolio” a fost inventată de cercetători canadieni în 2002 și se concentrează pe patru grupe principale de alimente despre care se știe că reduc colesterolul: fibre, grăsimi nesaturate, nuci și legume, conform Daily Mail.

Anterior s-a demonstrat că fiecare acționează independent pentru a reduce colesterolul. Dr. David Jenkins, creatorul dietei bazate pe plante și profesor de științe nutriționale la Universitatea din Toronto, spune că, în combinate, ele ar putea face o treabă extrem de bună.

Riscul de boli cardiovasculare scade

Studiile arată că dieta Portofolio poate reduce nivelul de colesterol LDL, cunoscut și ca cel „rău”, cu până la 35% în doar o lună, rezultat similar oferit și de medicamente. Ani de zile, cercetătorii au fost în dezacord cu privire la impactul pe termen lung al dietei asupra sănătății inimii. Însă cercetările recente au clarificat această dezbatere.

Un studiu Harvard, care a analizat dieta a aproape 210.000 de profesioniști din domeniul sănătății din SUA pe o perioadă de 30 de ani, a constatat că cei care au respectat cel mai strict dieta Portfolio au avut un risc cu 14% mai mic de boli cardiovasculare decât cei care au urmat-o cel mai puțin.

„Tot mai mulți oameni au colesterolul ridicat. Dar nu toți necesită o reducere semnificativă a colesterolului – așa cum o prevăd multe dintre statinele mai noi și mai puternice. Pentru majoritatea oamenilor, de fapt, o reducere mai mică a colesterolului – precum cea asigurată de dietă – este suficientă. Și este benefică pentru oricine încearcă să mănânce mai sănătos, nu doar pentru cei care doresc să își reducă colesterolul”, a afirmat dr. Jenkins, conform sursei citate.

Și, deși unele cazuri de colesterol ridicat sunt bazate pe genetică, cea mai frecventă cauză a colesterolului LDL ridicat este un stil de viață nesănătos. Acestea pot include consumul excesiv de alcool, fumatul, lipsa exercițiilor fizice și o dietă bogată în grăsimi. Prin urmare, anumite schimbări în dietă s-au dovedit a fi deosebit de eficiente în reducerea nivelului de colesterol.

Ce alimente sunt benefice

Oprirea sau reducerea semnificativă a consumului de carne roșie poate reduce colesterolul LDL cu aproximativ 10%. Renumita dietă mediteraneană, care pune accent pe fructe, legume, cereale integrale, nuci și pește, poate avea ca efect, adesea, o reducere de 13% în câteva luni. În același timp, unii experți spun acum că niciuna dintre aceste schimbări alimentare nu poate rivaliza cu reducerea colesterolului oferită de dieta Portfolio.

Este deja bine cunoscut faptul că fibrele au diverse beneficii pentru sănătate. Studiile au arătat că pot ajuta la pierderea în greutate, reglează nivelul zahărului din sânge și chiar reduc riscul de cancer intestinal.

Însă experții spun că acest tip specific de fibre, care se găsește în alimente precum ovăzul, orzul, fasolea, lintea, vinetele, cartofii dulci, merele și citricele, precum și în semințe precum inul și chia, are beneficii deosebite pentru inimă. Al doilea grup alimentar ca importanță majoră este cel al proteinelor vegetale. 

„Proteinele vegetale precum tofu sau tempeh, precum și nucile, semințele și leguminoasele par să acționeze prin reducerea cantității de colesterol produsă în ficat”, a mai declarat medicul.

Grăsimile nesaturate, în special grăsimile mononesaturate, precum uleiul de măsline extravirgin, au un efect similar, producând mult mai puțin colesterol decât grăsimile saturate, precum untul, atunci când sunt metabolizate în ficat. Alte opțiuni sănătoase pentru inimă includ uleiurile de canola, soia sau floarea-soarelui,

În cele din urmă, un compus natural găsit în plante, cunoscut sub numele de steroli, completează dieta Portfolio. Similari din punct de vedere structural cu colesterolul, sterolii vegetali îi iau locul, blocându-i absorbția. Aceștia există în mod natural în nuci, mazăre și ulei de canola, care poate fi folosit la gătit, dar pot fi găsiți și în anumite alimente îmbogățite.

Cum ar putea arăta mesele într-o zi

Nutriționistul Rhiannon Lambert susține că a observat, în ultimii ani, o creștere a interesului față de dieta Portofolio. Aceasta dă și un exemplu de cum ar trebui să arate mesele într-o zi.

La micul dejun ați putea opta pentru un terci de lapte de soia cu fructe de păduri și nuci. Pentru prânz încercați o salată cu năut, legume, avocado și semințe de floarea-soarelui, stropite cu ulei de măsline sau chiar o lipie integrală cu hummus, năut, legume coapte și salată dacă luați masa la birou

Cina poate fi o simplă mâncare simplă la tigaia wok, cu tofu și legume mixte precum broccoli, alături de orez. Specialista menționează că beneficiul acestei diete constă în faptul că este extrem de flexibilă.

„Componentele cheie ale dietei sunt, de fapt, grupele de alimente, și nu alimente specifice, nu există o singură modalitate corectă de a o urma. Poate fi adaptată în funcție de preferințele, mediul cultural, nevoile de sănătate și stilul de viață al fiecărui individ”, a punctat Lambert. În același timp, ea precizează că persoanele care urmează deja tratamente prescrise de medici nu trebuie să înceteze administrarea lor.

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