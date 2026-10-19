Fructele care pot încetini îmbătrânirea. Nutriționiștii spun ce consumă zilnic pentru a fi sănătoși

Alimentația zilnică joacă un rol crucial atunci când vine vorba despre încetinirea procesului de îmbătrânire și prevenirea bolilor cronice. Un cercetător specializat în longevitate dezvăluie care este fructul de la care nu își ia niciodată gândul și de ce acesta este esențial pentru menținerea sănătății pe termen lung.

Fructele care te ajută să trăiești mai mult și mai sănătos. Foto: unsplash.com

Dietele echilibrate au potențialul de a prelungi durata de viață sănătoasă, respectiv numărul de ani trăiți fără afecțiuni grave. Cu toate acestea, statisticile arată că starea generală de sănătate a populației se deteriorează, tot mai mulți oameni confruntându-se cu cel puțin o boală cronică, precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul sau cancerul.

Există tot mai multe dovezi că un consum mai mare de alimente nutritive, pe bază de plante, și limitarea alimentelor procesate, mai puțin sănătoase, pot ajuta la prevenirea bolilor cronice și pot promova o îmbătrânire sănătoasă, a declarat pentru today.com Emily Johnston, doctor în științe, profesor asistent de cercetare la NYU Langone, specializată în longevitate și nutriție.

Fructele care te ajută să trăiești mai mult și mai sănătos

Dintre toate fructele disponibile, dr. Johnston spune că fructele de pădure sunt pe primul loc în topul alegerilor pentru o îmbătrânire sănătoasă. Afinele, zmeura, căpșunile și murele reprezintă opțiuni excelente pentru dieta zilnică.

Deși afinele sunt cel mai adesea evidențiate datorită concentrației ridicate de antioxidanți, cercetătoarea subliniază că orice tip de fruct de pădure aduce beneficii remarcabile organismului. Cu cât acestea sunt integrate mai des în alimentație, cu atât mai bine.

De ce sunt fructele de pădure esențiale

Superputerea acestor fructe mici constă în densitatea lor nutrițională. Ele sunt bogate în fibre, vitamine, minerale și compuși antioxidanți. Acestea susțin digestia și sănătatea inimi, cu ajutorul fibrelor, care ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Scad colesterolul și reduc riscul de boli cardiace sau cancer de colon.

De asemenea, fructele de pădure conțin cantități mari de flavonoide, compuși cu efect puternic antiinflamator. Consumate regulat, acestea ajută la menținerea funcției cognitive și reduc riscul de demență.

Sunt o sursă excelentă de vitamina C pentru imunitate, vitamina K pentru coagularea sângelui, precum și minerale precum potasiul și magneziul. Dulceața lor naturală oferă o opțiune sănătoasă pentru a înlocui zahărul adăugat din produsele procesate.

Cum le poți include în alimentația ta

Fructele de pădure pot fi adăugate ușor în mesele de zi cu zi. Dr. Johnston recomandă consumul unei varietăți cât mai mari de fructe și legume, obiectivul ideal fiind de cel puțin cinci porții zilnice, alături de proteine slabe, grăsimi sănătoase și cereale integrale.

Sunt extrem de versatile și pot fi consumate la micul dejun alături de iaurt sau ovăz, integrate în smoothie-uri, adăugate în salate, mâncate ca gustare simplă sau servite ca un desert sănătos.