Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale

Monica Iagăr, fosta iubită a prezentatorului TV Cosmin Cernat, este una dintre sportivele care au reprezentat România cu succes în competițiile internaționale de atletism. Născută la Sighetu Marmației, aceasta a început să practice sportul încă de la vârsta de 11 ani, iar talentul său a fost remarcat încă din adolescență. De-a lungul carierei, a obținut medalii importante, a devenit campioană europeană și a stabilit un record personal care rămâne unul dintre cele mai bune rezultate ale sale.

Monica Iagăr a fost campioană europeană la atletism Foto: Click!

Monica Iagăr s-a remarcat în proba de săritură în înălțime. La numai 15 ani, a stabilit primul record național la junioare III, după ce a reușit să sară 1,78 metri. Performanțele sale au continuat să crească, iar în 1997, la 24 de ani, a egalat recordul național deținut de Galina Astafei, de 2 metri.

Performanțe importante în atletism

Anul 1997 i-a adus și medalia de argint la JMU de la Catania, dar și medalii de aur la Campionatele Balcanice de sală și în aer liber, desfășurate la Atena. Un an mai târziu, Monica Iagăr a cunoscut unele dintre cele mai importante succese ale carierei: a devenit campioană europeană în aer liber, la Budapesta, și în sală, la Valencia, și a câștigat Cupa Mondială.

În 1999, sportiva a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, după ce a câștigat Universiada de la Palma de Mallorca. Recordul său personal a fost stabilit în anul 2000, când a reușit o săritură de 2,02 metri.

A participat și la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, unde a încheiat competiția pe locul al VIII-lea. Din 1993, Monica Iagăr deține titlul de Maestră a sportului.

După retragerea din activitatea competițională, în 2006, fosta atletă a rămas implicată în lumea sportului. A organizat concursul de săritură în înălțime Grand Prix „Monica Iagăr”, iar între 2016 și 2017 a ocupat funcția de președinte al Clubului Sportiv Dinamo București.

Ulterior, a intrat în politică, iar în prezent este deputată AUR în Parlamentul României, unde s-a implicat inclusiv în inițiative legislative care vizează sportul.

Fiica lui Cosmin Cernat locuiește acum cu tatăl său

Dincolo de cariera sportivă, Monica Iagăr a avut o relație cu prezentatorul Cosmin Cernat, alături de care are doi copii. Recent, fiica lor adolescentă, Maya, a plecat din locuința mamei sale și s-a mutat împreună cu tatăl și sora ei, după ce a reclamat că ar fi fost agresată fizic și verbal de actualul soț al Monicăi Iagăr.

Cosmin Cernat a confirmat că fiica sa locuiește în prezent alături de el și de sora ei, iar familia încearcă să îi ofere liniștea și stabilitatea de care are nevoie. Prezentatorul a explicat și motivul pentru care Maya a ales să vorbească public despre experiența prin care a trecut, considerând că mărturia ei le-ar putea încuraja și pe alte victime ale violenței să ceară ajutor.

„Maya și-a dorit, prin asta și prin declarația ei, să transmită un mesaj, pentru că s-a gândit că sunt și alte fete sau femei în situația asta și, săracele de ele, nu au curaj să iasă să vorbească și nu au cine să le susțină și să fie lângă ele”, a concluzionat Cosmin Cernat.

Prezentatorul TV și Monica Iagăr s-au cunoscut în perioada Jocurilor Olimpice de la Sydney, unde el activa ca jurnalist sportiv, iar ea era atletă de performanță, și au avut o relație de aproximativ nouă ani, între 2000 și 2009, fără să fie căsătoriți legal.