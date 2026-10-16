Te îngrași inexplicabil? Vezi care ar putea fi cauzele!

Faci tot ce ține de tine să slăbești, dar cântarul arată că, în loc să scapi de kilogramele în plus, se adaugă unele noi. Dacă mănânci sănătos și faci exerciții fizice, atunci trebuie să afli care ar fi cauzele posibile.

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Kilogramele în plus nu sunt întotdeauna egale cu grăsimea, dar uneori se datorează retenției de lichide, frecvente la majoritatea persoanelor cu simptome premenstruale. Dacă cineva reține multă apă, ar fi bine să ajungă la un medic pentru a se asigura că nu are insuficiență cardiacă sau renală, ambele putând provoca edeme sau umflături. Retenția de apă este doar unul dintre cauzele luării în greutate.

Iei medicamente pentru diabet

În mod ironic, medicamentele pentru diabetul de tip II (în care organismul fie rezistă la insulină, fie nu produce suficientă insulină) sunt adesea responsabile pentru creșterea în greutate. Având în vedere că unul dintre tratamentele cheie pentru diabetul de tip II tinde să fie pierderea în greutate, acest efect secundar creează un ciclu vicios.

Contraceptivele orale pot fi vinovate

Anticoncepționalele au de mult timp o reputație proastă din cauză că le provoacă o creștere inexplicabilă în greutate unora dintre femeile care le iau. Dacă ești îngrijorată de creșterea în greutate sau ai experimentat acest efect secundar, discută cu medicul tău ginecolog despre alte opțiuni. Pastilele cu doze mici prescrise nu ar trebui să adauge mai mult de câteva kilograme în plus.

Nu bei îndeajuns de mult lichide

A nu bea suficientă apă peste zi poate fi un motiv pentru o creștere neașteptată în greutate. Acest lucru poate părea ciudat, dar este adevărat. Un motiv pentru care deshidratarea poate duce la creșterea în greutate este modul în care răspunde corpul tău la sete. O senzație intensă de sete te poate face să vrei să mănânci, chiar dacă nu îți este foame. Un alt motiv este că organismul tău nu funcționează la fel de bine atunci când este deshidratat și poate arde caloriile mai lent, fiind mai puțin eficient în descompunerea grăsimilor.

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Ai renunțant recent la fumat

Renunțarea la fumat este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru sănătatea ta, pe lângă dietă, dar poate provoca creșterea în greutate. Cea mai mare parte dintre cei care s-au lăsat de țigări s-au îngrășat cu cinci-zece kilograme în primele luni. Nicotina din țigari accelerează metabolismul, reducându-ți apetitul culinar, dar, după ce renunți la fumat, ești mai înfometat și poți vedea mâncarea ca pe o modalitate de a înlocui fumatul și corpul tău va arde caloriile mai lent.

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Ești foarte stresată

Cortizolul este cunoscut ca hormonul stresului, deoarece este eliberat în corpul tău atunci când ești expusă la stres. Este modul corpului de a te pregăti pentru situații potențial periculoase. Acest fapt te face să dorești alimente dulci și grase, deoarece oferă energie rapidă. În același timp, funcțiile corporale care nu sunt necesare pentru a te proteja de pericolul imediat, cum este metabolismul, sunt încetinite temporar.

La aproximativ patru ore după un răspuns la stres, nivelul cortizolului ar trebui să revină la normal. Dacă nivelul de cortizol rămâne ridicat pentru o lungă perioadă de timp, poate provoca o creștere neașteptată în greutate, deoarece metabolismul poate fi mai lent decât în mod normal.