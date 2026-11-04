Prăjitura care se prepară fără cântar! Desertul „12 linguri” este pufos, delicios, necesită ingrediente simple și se prepară rapid!

Ai poftă de o prăjitură de casă, dar nu vrei să pierzi prea mult timp cu măsuratul ingredientelor? Rețeta „12 linguri” este una dintre cele mai simple variante de desert pe care le poți pregăti acasă. Nu ai nevoie de cântar, iar dacă adaugi fructe proaspete, obții un preparat fraged, aromat și perfect pentru întreaga familie.

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Uneori, cele mai bune deserturi sunt și cele mai ușor de făcut. Prăjitura „12 linguri” este o rețetă practică, ideală pentru zilele în care vrei ceva dulce, fără să petreci ore întregi în bucătărie. Ingredientele se măsoară cu lingura, se amestecă într-un singur bol, iar compoziția ajunge direct în tavă.

Un alt avantaj este că rețeta poate fi personalizată în funcție de sezon și de preferințele familiei. Merele, prunele, perele sau fructele de pădure se potrivesc foarte bine cu textura pufoasă a aluatului. În plus, vanilia și coaja de lămâie îi oferă o aromă plăcută, care amintește de prăjiturile pregătite în casă.

Ingrediente pentru prăjitura „12 linguri”

Pentru această rețetă nu ai nevoie de ingrediente sofisticate. Majoritatea se găsesc deja în cămară sau în frigider, iar cantitățile sunt ușor de reținut.

Ingrediente necesare:

3 ouă mari;

12 linguri de zahăr;

12 linguri de ulei;

12 linguri de apă;

12 linguri de făină;

1 pliculeț de praf de copt;

1 lingură de esență de vanilie;

coaja rasă de la o lămâie.

Pentru varianta cu fructe (opțional):

aproximativ 300 g de fructe proaspete;

2 linguri de făină, pentru tăvălirea fructelor.

Poți alege mere, pere, prune sau fructe de pădure. Dacă preferi un desert simplu, fără umplutură, poți păstra compoziția exact așa cum este.

Cum prepari desertul „12 linguri”. Rețeta pas cu pas

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să pornești cuptorul la 180 de grade Celsius. Pregătește apoi o tavă rotundă, cu diametrul de aproximativ 20 de centimetri, pe care o tapetezi cu hârtie de copt sau o ungi cu puțin unt și o presari cu făină.

Într-un vas încăpător, sparge cele trei ouă și adaugă zahărul, vanilia și coaja rasă de lămâie. Bate ingredientele cu un tel sau cu mixerul până când obții o compoziție spumoasă și mai deschisă la culoare.

Toarnă treptat uleiul și apa, continuând să amesteci pentru omogenizarea ingredientelor. Încorporează apoi făina amestecată în prealabil cu praful de copt. Amestecă ușor, până când dispar cocoloașele și obții un aluat uniform.

Toarnă compoziția în tava pregătită. Dacă ai ales să folosești fructe, spală-le, curăță-le dacă este necesar și taie-le în bucăți potrivite. Treci-le prin cele două linguri de făină, apoi distribuie-le deasupra aluatului.

Pune tava în cuptorul preîncălzit și lasă prăjitura la copt aproximativ 45-60 de minute. Timpul poate varia în funcție de cuptor și de cantitatea de fructe folosită. Dacă observi că suprafața se rumenește prea repede, o poți acoperi cu folie de aluminiu după primele 30 de minute.

Pentru a verifica dacă desertul este copt, introdu o scobitoare în mijlocul prăjiturii. Dacă aceasta iese curată, fără urme de aluat crud, înseamnă că preparatul este gata.

Cum servești prăjitura pentru un desert și mai gustos

După ce scoți tava din cuptor, lasă prăjitura să se răcească înainte de a o porționa. Astfel, feliile își vor păstra mai bine forma, iar textura va deveni mai plăcută.

Cea mai simplă variantă este să presari puțin zahăr pudră deasupra și să servești prăjitura alături de o cafea, un ceai sau un pahar cu lapte.

Dacă vrei să obții un desert mai bogat, poți adăuga o glazură de ciocolată după răcire. De asemenea, nucile tocate, fulgii de ciocolată sau fructele confiate sunt alternative interesante pentru cei care vor să încerce și alte combinații.

Prăjitura „12 linguri” este dovada că nu ai nevoie de tehnici complicate sau de ingrediente costisitoare pentru a pregăti un desert delicios. Se face ușor, se adaptează după gust și poate deveni una dintre rețetele la care revii ori de câte ori ai poftă de ceva dulce, pregătit în casă.