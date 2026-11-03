 Aliatul surpriză al glicemiei! Ce au arătat 13 studii clinice despre efectele acestui condiment
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Aliatul surpriză al glicemiei! Ce au arătat 13 studii clinice despre efectele acestui condiment

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Un condiment pe care mulți îl folosesc pentru aroma sa intensă ar putea avea beneficii importante și pentru sănătatea metabolică. Ghimbirul se află în atenția cercetătorilor după ce o analiză amplă a 13 studii clinice a identificat o legătură între administrarea suplimentelor pe bază de ghimbir și reducerea glicemiei la persoanele cu diabet de tip 2. Rezultatele sunt încurajatoare, dar specialiștii atrag atenția că acest ingredient nu trebuie considerat un tratament în sine.

Aliatul surpriză al glicemiei!
Aliatul surpriză al glicemiei! Foto: Shutterstock

Ghimbirul și controlul glicemiei: ce rezultate a scos la iveală cercetarea

O meta-analiză publicată în iunie 2026 în revista Systematic Reviews a evaluat efectele ghimbirului asupra unor parametri metabolici la persoanele diagnosticate cu diabet de tip 2.

Cercetarea a inclus 13 studii clinice randomizate, cu un total de 837 de participanți. Dintre aceștia, 422 au primit suplimente cu ghimbir, în timp ce ceilalți 415 au făcut parte din grupurile care au primit placebo.

Oamenii de știință au urmărit mai mulți indicatori, printre care glicemia măsurată pe nemâncate, hemoglobina glicozilată (HbA1c), colesterolul, trigliceridele și tensiunea arterială.

Una dintre cele mai importante observații a fost reducerea medie a glicemiei à jeun cu 16,27 mg/dl în cazul persoanelor care au primit ghimbir, comparativ cu participanții din grupurile placebo.

De asemenea, hemoglobina glicozilată a înregistrat o scădere medie de 0,41 puncte procentuale. HbA1c este un indicator important în monitorizarea diabetului, deoarece reflectă media nivelurilor glicemiei din ultimele două-trei luni.

Chiar dacă rezultatele au fost semnificative din punct de vedere statistic, ele nu înseamnă că ghimbirul va produce automat aceleași efecte pentru fiecare persoană.

Ce cantitate de ghimbir au primit participanții la studii

Un aspect important al cercetării îl reprezintă cantitatea administrată. În studiile analizate, participanții au primit între 1.200 și 3.000 mg de ghimbir pe zi, sub formă de suplimente.

Intervențiile au durat între opt și 12 săptămâni, iar administrarea s-a desfășurat în condiții controlate.

Aceste date trebuie interpretate cu atenție. Nu putem presupune că o cană de ceai de ghimbir sau câteva felii adăugate în mâncare vor avea același efect precum suplimentele utilizate în studiile clinice.

Concentrația compușilor activi poate varia considerabil în funcție de produs, modul de procesare și forma în care este consumat condimentul. În plus, cercetările disponibile nu au stabilit încă o doză standard de ghimbir care să poată fi recomandată tuturor persoanelor cu glicemie crescută.

Prin ce mecanisme ar putea ghimbirul să influențeze zahărul din sânge

Interesul oamenilor de știință pentru ghimbir este legat, în mare parte, de compușii săi bioactivi. Printre aceștia se numără gingerolii și shogaolii, substanțe studiate pentru potențialele proprietăți antioxidante și antiinflamatoare.

Experimentele de laborator sugerează că acești compuși ar putea interveni în modul în care organismul utilizează glucoza și în anumite procese asociate răspunsului la insulină.

Totuși, efectele observate în cercetările experimentale nu confirmă automat existența acelorași mecanisme la oameni.

De altfel, meta-analiza nu a identificat o îmbunătățire semnificativă statistic a indicelui HOMA-IR, un instrument folosit pentru estimarea rezistenței la insulină.

Prin urmare, deși rezultatele privind glicemia sunt promițătoare, sunt necesare investigații suplimentare pentru a înțelege exact cum acționează ghimbirul asupra metabolismului.

Beneficiile ghimbirului nu se limitează la glicemie: ce s-a observat despre colesterol și tensiune

Analiza celor 13 studii a evidențiat modificări și în cazul unor parametri asociați sănătății cardiovasculare.

Participanții care au primit suplimente cu ghimbir au înregistrat, în medie, o reducere a trigliceridelor cu 17,10 mg/dl. În același timp, colesterolul HDL, cunoscut și drept colesterolul bun, a crescut cu aproximativ 2,13 mg/dl.

Cercetătorii au observat și o scădere medie de 1,62 mmHg a tensiunii arteriale sistolice.

În schimb, nu au fost identificate modificări semnificative statistic în ceea ce privește colesterolul total, colesterolul LDL sau indicele de masă corporală.

Autorii atrag atenția că unele dintre diferențele observate au o relevanță clinică limitată. În cazul trigliceridelor, de exemplu, rezultatul general a fost influențat considerabil de unul dintre studiile incluse în analiză.

Cât de sigure sunt concluziile cercetătorilor

Deși o meta-analiză oferă o imagine mai amplă asupra rezultatelor mai multor cercetări, calitatea studiilor incluse contează foarte mult.

În cazul ghimbirului, au existat diferențe între dozele administrate, durata intervențiilor și caracteristicile participanților. În plus, multe dintre cercetările analizate au avut un număr relativ redus de persoane și au fost realizate în Iran.

Nivelul de certitudine al dovezilor privind scăderea glicemiei și a hemoglobinei glicozilate a fost apreciat drept scăzut.

Cu alte cuvinte, rezultatele reprezintă un punct de plecare interesant, dar nu sunt suficiente pentru a transforma ghimbirul într-o recomandare medicală standard pentru controlul diabetului.

Cum poate fi consumat ghimbirul și ce precauții sunt necesare

Ghimbirul poate fi introdus cu ușurință într-o alimentație variată. Poate fi folosit proaspăt, ras sau uscat, în supe, preparate cu legume, sosuri și băuturi. Ceaiul de ghimbir este, de asemenea, o variantă populară de consum.

Totuși, utilizarea condimentului în bucătărie nu trebuie confundată cu administrarea suplimentelor concentrate. Acestea pot avea o concentrație mult mai mare de substanțe active și pot influența efectul anumitor medicamente.

Persoanele cu diabet care urmează tratament medicamentos ar trebui să discute cu medicul înainte de a începe administrarea suplimentelor cu ghimbir. Este importantă monitorizarea glicemiei, mai ales atunci când există riscul unor interacțiuni sau al unei scăderi excesive a acesteia.

Ghimbirul nu înlocuiește tratamentul prescris pentru diabet, fie că este vorba despre metformin, insulină sau alte medicamente recomandate de specialist.

Controlul eficient al glicemiei presupune o abordare complexă, care include alimentație echilibrată, activitate fizică, monitorizare regulată și respectarea indicațiilor medicale. Ghimbirul ar putea deveni un subiect interesant pentru cercetările viitoare, însă beneficiile sale trebuie evaluate în continuare prin studii clinice mai ample.

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