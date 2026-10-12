O plantă pe care o ai în bucătărie ar putea influența memoria. Ce au descoperit cercetătorii

Rozmarinul este cunoscut mai ales ca ingredient aromatic, însă compușii săi naturali au atras atenția cercetătorilor interesați de sănătatea creierului. Planta este analizată pentru potențialele efecte asupra memoriei, atenției și stresului oxidativ. Cum poate fi folosită în siguranță și ce riscuri trebuie luate în calcul?

O plantă pe care o ai în bucătărie ar putea influența memoria. Foto: arhiva

Folosit de mult timp în bucătărie și în preparatele tradiționale din plante, rozmarinul se remarcă prin aroma intensă și prin conținutul de substanțe bioactive. Printre acestea se numără acidul rozmarinic, acidul carnozic și 1,8-cineolul, compuși studiați pentru proprietățile lor antioxidante și pentru posibila influență asupra sistemului nervos.

Interesul pentru această plantă a crescut și datorită unor cercetări care au analizat legătura dintre aroma rozmarinului și anumite funcții cognitive. Unele rezultate preliminare sugerează că mirosul său ar putea influența performanța la anumite teste de memorie sau atenție. Totuși, dovezile sunt încă limitate, iar rozmarinul nu poate fi considerat un tratament dovedit pentru problemele cognitive.

Ce substanțe din rozmarin sunt studiate pentru efectele asupra creierului

Rozmarinul (Salvia rosmarinus, cunoscut anterior sub denumirea Rosmarinus officinalis) conține compuși vegetali care fac obiectul mai multor cercetări științifice.

Acidul carnozic și acidul rozmarinic sunt analizați pentru activitatea lor antioxidantă. Antioxidanții pot contribui la limitarea efectelor radicalilor liberi, molecule care, atunci când se acumulează în exces, pot favoriza stresul oxidativ și deteriorarea celulelor.

Un alt compus important este 1,8-cineolul, cunoscut și sub numele de eucaliptol. Acesta contribuie la aroma caracteristică a plantei și a fost investigat în studii privind atenția și performanța cognitivă.

Cu toate acestea, rezultatele obținute în laborator nu demonstrează automat că folosirea rozmarinului în alimentație produce aceleași efecte la oameni. Sunt necesare studii clinice mai ample pentru a stabili dacă aceste substanțe pot avea beneficii relevante pentru memorie și sănătatea creierului.

Poate mirosul de rozmarin să îmbunătățească memoria și concentrarea?

Aroma rozmarinului este una dintre direcțiile de cercetare care au atras interesul specialiștilor. În cadrul unor studii de dimensiuni reduse, cercetătorii au analizat dacă expunerea la mirosul plantei poate influența rezultatele unor teste cognitive.

Mecanismul posibil implică sistemul olfactiv, care transmite informații către regiuni cerebrale implicate în procesarea mirosurilor, a emoțiilor și a memoriei. Compușii volatili din rozmarin sunt studiați pentru a înțelege dacă pot influența temporar anumite procese cognitive.

Rezultatele preliminare sunt interesante, dar nu suficiente pentru a susține că aromaterapia cu rozmarin îmbunătățește în mod sigur memoria sau concentrarea tuturor persoanelor.

De asemenea, nu există dovezi clinice solide că mirosul plantei poate preveni boala Alzheimer, poate opri declinul cognitiv sau poate înlocui tratamentele recomandate de medic.

Rozmarinul poate ajuta la relaxare?

Pe lângă posibila legătură cu funcțiile cognitive, aroma rozmarinului este utilizată și în aromaterapie, în special în cadrul unor rutine de relaxare.

Experiența mirosurilor este individuală, iar unele persoane pot considera aroma plantei plăcută sau revigorantă. Totuși, acest lucru nu înseamnă că rozmarinul are un efect terapeutic demonstrat asupra anxietății, depresiei sau stresului cronic.

Cercetările privind extractele de rozmarin și mecanismele biologice asociate stării de spirit sunt încă în dezvoltare. Rezultatele obținute în laborator sau pe animale nu pot fi transferate automat la oameni.

Dacă stresul, anxietatea sau tulburările de somn persistă și afectează viața de zi cu zi, este important să fie identificată cauza și să fie solicitat sfatul unui specialist.

Cum poți folosi rozmarinul în viața de zi cu zi

Rozmarinul poate fi inclus în rutina zilnică în mai multe moduri. Alegerea metodei trebuie să țină cont de scopul utilizării și de diferența dintre planta folosită în alimentație și produsele concentrate.

1. În preparatele culinare

Frunzele proaspete sau uscate pot fi adăugate în preparate cu legume, cartofi, pește ori carne. Folosirea rozmarinului drept condiment este o modalitate simplă de a beneficia de aroma sa, fără a apela la extracte concentrate.

2. Prin aromaterapie

Unele persoane aleg să utilizeze un difuzor destinat uleiurilor esențiale pentru a răspândi aroma rozmarinului în încăpere. Este important să fie respectate instrucțiunile producătorului, să existe o bună aerisire și să fie evitată expunerea dacă apar iritații sau dificultăți respiratorii.

3. Prin produse pentru aplicare externă

Uleiul esențial de rozmarin este foarte concentrat și nu trebuie aplicat nediluat pe piele. Pentru utilizarea externă, trebuie ales un produs destinat acestui scop și respectate indicațiile de pe etichetă. Este recomandată prudență în cazul persoanelor cu piele sensibilă sau cu antecedente de reacții alergice.

4. Prin ceaiuri sau alte preparate din plantă

Produsele pe bază de rozmarin pot avea concentrații diferite, iar utilizarea lor în scop medicinal nu trebuie confundată cu întrebuințarea culinară. Este indicat să fie urmate instrucțiunile produsului și să fie cerut sfatul medicului sau farmacistului atunci când există probleme de sănătate ori tratamente în desfășurare.

5. Prin suplimente, numai după evaluarea riscurilor

Capsulele și extractele concentrate nu au o doză universal demonstrată pentru îmbunătățirea memoriei. Înainte de utilizarea lor, este bine să fie verificate ingredientele, concentrația și posibilele interacțiuni cu medicamentele.

Contraindicațiile rozmarinului: cine trebuie să fie atent

Deși rozmarinul utilizat în cantități obișnuite pentru gătit este, în general, bine tolerat, produsele concentrate pot avea efecte nedorite.

Uleiul esențial poate provoca iritații cutanate sau reacții alergice. Inhalarea unor cantități mari de vapori poate irita căile respiratorii, mai ales la persoanele sensibile. Din acest motiv, aromaterapia trebuie întreruptă dacă apar tuse, senzație de sufocare, amețeală sau alte simptome neobișnuite.

Uleiul esențial de rozmarin nu trebuie înghițit fără recomandarea explicită a unui profesionist calificat. Produsele concentrate nu sunt echivalente cu frunzele utilizate drept condiment și pot prezenta riscuri dacă sunt administrate necorespunzător.

În cazul sarcinii și alăptării, utilizarea medicinală a rozmarinului și a produselor concentrate necesită precauție, deoarece datele privind siguranța sunt limitate. Folosirea plantei în cantități culinare obișnuite este diferită de administrarea extractelor sau uleiurilor esențiale.

Persoanele cu boli cronice și cele care iau medicamente ar trebui să discute cu medicul sau farmacistul înainte de a începe o cură cu suplimente din rozmarin. Riscurile pot depinde de concentrația produsului, de ingredientele asociate și de tratamentul urmat.

Rozmarinul nu înlocuiește tratamentele pentru problemele de memorie

Interesul științific pentru rozmarin este legat în special de compușii săi bioactivi și de posibila influență asupra unor procese cognitive. Cu toate acestea, cercetările disponibile nu permit concluzia că planta poate trata tulburările de memorie sau preveni bolile neurodegenerative.

Pentru menținerea sănătății creierului, sunt importante obiceiurile cu beneficii mai bine documentate: somnul suficient, activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, stimularea intelectuală și controlul factorilor de risc cardiovascular.

Dacă apar dificultăți de memorie sau de concentrare care persistă ori se agravează, este recomandată evaluarea medicală, în locul încercării de a gestiona simptomele exclusiv cu remedii naturale.

În concluzie, rozmarinul poate rămâne un ingredient valoros în alimentație și o plantă interesantă pentru cercetarea științifică. Potențialele sale beneficii cognitive sunt încă investigate, iar utilizarea produselor concentrate trebuie făcută cu prudență.